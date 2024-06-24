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多措并举促进高质量充分就业（大家谈）

2024年06月24日08:41 | 来源：人民网－人民日报
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　　不久前，习近平总书记在中共中央政治局第十四次集体学习时强调：“促进高质量充分就业，是新时代新征程就业工作的新定位、新使命。”本期大家谈聚焦全面贯彻劳动者自主就业、市场调节就业、政府促进就业和鼓励创业的方针，为促进高质量充分就业凝聚众智。

　　——编  者  

　　

　　创新形式促匹配

　　郑洋洋

　　就业不易，良才难寻，促进高质量充分就业，需要解决好人力资源供需不匹配的结构性矛盾。

　　提高人岗匹配效率，需要搭建平台，丰富就业信息对接渠道。在山西太原钟楼街钟楼南侧广场，当地人社部门设立了“人才夜市”，“摊位”上岗位信息、工作地点、薪资待遇等招聘信息一目了然。不少人边走边看，遇到感兴趣的就驻足交谈。“人才夜市”这一创新形式，不仅拓展了招聘的空间与时间，还打破了招聘的刻板印象，双方得以在轻松愉快的气氛中互相了解。

　　类似的创新举措提示我们，在提供就业服务时，不妨多一点“量身定做”，从求职者角度出发推动人岗匹配，从招聘方角度出发发掘各类人才。从大方向看，要统筹抓好教育、培训和就业，完善供需对接机制，力求做到人岗相适、用人所长、人尽其才，提升就业质量和稳定性。

　　（作者为本报山西分社记者）  

　　

　　稳岗扩岗增供给

　　郑智文

　　企业是吸纳就业的重要渠道。稳就业，一个重要方面就是支持发展吸纳就业能力强的产业和企业，稳定和扩大就业容量，促进就业质的有效提升和量的合理增长。

　　习近平总书记强调：“完善现代化产业体系，努力创造更多高质量就业岗位。”因地制宜发展新质生产力，完善现代化产业体系的过程，蕴藏着更多高质量就业岗位。吉林长春着力以科技创新推动产业创新，发挥产业聚才和企业留才的主体作用，紧贴重点产业、重点企业发展实际招聘紧缺人才，开发新的就业增长点。同时，制定出台促进民营经济发展壮大的实施意见，集成政策合力，加强民营企业稳岗扩岗支持。在挖掘存量上花心思、在创造增量上谋创新、在提升质量上下功夫，就能有效实现就业提质扩容。

　　解决就业问题根本要靠发展。壮大特色优质产业，把经济发展蛋糕做大，才能把就业蛋糕做大。积极发挥企业在稳就业中的重要作用，释放稳岗扩岗效能，我国就业空间会更加广阔。

　　（作者为本报吉林分社记者）  

　　

　　扶持创业带就业

　　申智林

　　自主创业是就业的重要途径。一个成功的创业案例，对其他有创业想法的人来说，无疑是一种激励。激发创业积极性，鼓励创业带动就业，有利于培育就业新动能。

　　完善就业公共服务制度，健全就业公共服务体系，不妨把支持创业纳入其中加以谋划部署。前不久，湖南印发《关于进一步支持大学生创业就业的若干措施》，从5个维度整合出台了16条政策干货，全力支持大学生创业，助力高质量充分就业。大学生创办的小微企业最高可获400万元创业担保贷款、大学生创业项目孵化时间延长至5年、探索设置大学生创业保险为大学生创业“兜底”……一系列举措，不仅进一步降低创业门槛，还为有梦想的学生解除后顾之忧，帮助其勇敢追梦。

　　创业是一场艰辛的跋涉，正因为艰辛，所以更需要给予有力支持，在全社会营造良好氛围。“扶上马，送一程”，持续激发创业积极性，必能更好发挥创业带动就业的倍增效应。

　　（作者为本报湖南分社记者）

　　《 人民日报 》（ 2024年06月24日 05 版）

(责编：郝孟佳、李昉)

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