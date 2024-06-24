原标题：李元景：建设最“纯净”的极深地下实验室

2009年12月31日，清华大学工程物理系教授李元景接到清华大学教师易难的电话，被告知隧道挖到头了，实验室的雏形有了。彼时，易难正在四川省凉山彝族自治州的锦屏交通隧道内盯着工程进度。

“一颗悬着的心，终于能放下了。”李元景回忆。他们电话中所说的实验室就是锦屏地下实验室，它将为暗物质研究提供良好实验环境。毕竟，一座能阻挡宇宙射线的“纯净”实验室是探测暗物质的必要条件。有了它，才有无限可能。

数据显示，目前人类仅发现了世界上约5%的物质，而剩下的95%尚未被发现。这部分物质就是暗物质。

暗物质和暗能量常被科学家们比作“笼罩在21世纪物理学天空中的两朵乌云”。然而，为了追寻那一道不知何时会闪现的“微光”，我国科学家从未停止过探寻的脚步。

暗物质神秘且遥远，由于它与普通物质相互作用的几率极低，再加之无处不在的宇宙射线带来的干扰，要想直接探测到它，难度不亚于在嘈杂的足球赛场中捕捉一根针落地的细微声响。

李元景表示，早在2002年，清华大学就启动了暗物质研究。由于当时国内没有实验条件，研究团队只能远赴韩国借用实验室进行实验。

2008年8月，清华大学科研人员偶然得知“锦屏水电站两条埋深2400米的隧道贯通”的消息，意识到这条隧道是探测暗物质的绝佳实验场所。于是，他们与雅砻江公司取得联系，希望利用锦屏山隧道共建我国第一座地下实验室。双方一拍即合，迅速展开合作。

2010年12月，锦屏地下实验室一期建成投运，填补了我国深地实验室的空白。

2020年，可用空间达33万立方米的实验室二期项目——锦屏大设施开工建设。它被作为国家重大科技基础设施，列入国家“十四五”规划。

“历经3年建设，锦屏大设施如今已成为一个世界级的开放共享实验平台。它的建成不仅为暗物质、中微子、核天体物理等领域的前沿研究提供了一流实验环境，还为深地岩体力学、深地医学等深地科学研究提供了绝佳研究平台。”李元景介绍，去年12月，来自清华大学、上海交通大学等高校和科研院所的10个实验项目组，入驻中国锦屏地下实验室二期极深地下极低辐射本底前沿物理实验设施。这标志着世界最深、最大、最“纯净”的极深地下实验室正式投入科学运行。

“锦屏大设施不仅是国内首个极深地下实验室基础设施建设项目，也是国际上首次大规模建设的具有极低辐射本底极端条件的综合实验设施。”李元景说。

从得知锦屏隧道贯通的消息，到成功建设锦屏地下实验室一期，再到锦屏大设施正式投入运行……十余年来，团队遇到许多挫折。李元景表示，之所以能坚持到今天，是因为他们拥有一支配合默契、敢打敢拼的队伍，以及坚持不懈，永不言败的精神。

在接受采访时，李元景反复提到“幸运”这个词。他说：“中国正在向科学大国的目标迈进，基础研究投入持续增加，这对科研工作者来说无疑是非常幸运的。我们希望借助锦屏大设施这个平台，让中国在深地科学领域保持领先地位。”

（记者 崔爽）

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