原标题：首届中法教育发展论坛在巴黎举办

中国教育部与法国高等教育和科研部21日在巴黎共同举办首届中法教育发展论坛。教育部部长怀进鹏和法国高等教育和科研部部长勒塔约共同出席论坛并致辞。

怀进鹏表示，举办中法教育发展论坛的目的是通过搭建新的平台，促进两国高校深入交流，扩大教育与科研合作，强化教育界与产业界协同，推动中法教育合作迈向更高水平、实现更大发展。

怀进鹏说，希望双方积极落实两国元首重要倡议，促进学生平衡流动和文明互鉴。两国高校要面向智能时代和未来发展，加强在基础研究、技术创新及产业合作方面的探索；要面向科学探索的未知前沿、人类面临的共同挑战、中法合作的重点领域，不断拓展教育和科研合作的深度和广度。两国教育部应共同搭建平台，积极支持校长和科学家们的合作以及学生学者交流，共同推进面向世界重大挑战的科学解决方案。

勒塔约表示，举办法中教育发展论坛是落实两国元首共识、法中高级别人文交流机制第六次会议重要成果的举措，体现了两国开展长期合作的决心。长期以来，两国教育界开展了良好合作。此次论坛将有效带动双方高校合作以及学生学者交流。希望未来双方进一步加强对话和合作，为世界可持续发展作出更大贡献。

来自中法两国政府、高校的代表围绕学生平衡流动和文明交流互鉴、气候变化与可持续发展等话题开展交流研讨。

论坛期间，双方还举行了纪念中法建交60周年《中法留学·初心不变》画册首发仪式。两国有关高校在工程师联合培养、核能研究、人文社科等领域签署了合作协议。

(责编：李昉、郝孟佳)