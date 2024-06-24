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湖南理工学院：

把学科专业建在产业链上

2024年06月24日08:21 | 来源：光明日报
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原标题：把学科专业建在产业链上

在湖南岳阳兴长石化股份有限公司，特种环氧树脂产品的最终检验正在进行，等待了数个小时的唐课文，终于迎来了自己十年如一日付出的最好回报：团队生产的特种环氧树脂符合技术要求，可以进行成果转化。

“特种环氧树脂主要应用于芯片封装材料等领域。以前，国内这种高性能特种材料主要依赖进口，成本较高。”唐课文是湖南理工学院化学化工学院的教授，他带领团队经过十多年的研究，最终攻克了这一技术难关。

近年来，湖南理工学院瞄准湖南石化全链条产业，将学科链建在产业链上，服务区域产业重大需求和转型升级需要，推动产学研融合，打通成果转化“最后一公里”。

“10厘米，一个拳头的差距，就可能引发堤岸崩塌，如今有了崩岸智能预警系统，足不出户就能监测到长江和洞庭湖堤岸的细微变化。”在学校三维重建与智能应用技术湖南省工程技术研究中心，技术负责人陈思源向记者介绍学校研发的崩岸智能预警系统。

“以往，由于技术限制，对水下堤岸的监测往往被忽视。现在我们攻克了这一难题。”陈思源说，“现在不论在水上、水下，不管是多了、少了还是动了，在这1.5公里的堤岸上，只要有超过10厘米的变化，我们都能发现。”

“守护一江碧水需要各方的共同努力。”湖南理工学院党委书记、“智能图像处理及应用”湖南省普通高校科技创新团队带头人张国云说，学校与岳阳市水利局等单位多次组织江边研讨与现场论证，成立了“智慧水安全工程研究中心”，形成了洞庭湖和长江岸线生态保护智能化信息化研究特色，产出了热红外堤防安全快速探测等一系列科研成果。

“我们是校地、校企的‘联姻人’，让石油化工产业链需求与教师优势科研项目对接，直到项目产业化落地。”2023年5月，湖南理工学院与多所高校、科研机构共同成立湖南现代石化产业协同创新研究院。学校专任教师、湖南现代石化产业协同创新研究院副院长周全表示：“我们的工作就是联合科研机构和企业做‘化学实验’，让它们能够产生更多‘化学反应’。”

把课题立在行业企业，把成果用在生产学习，湖南理工学院在科学技术应用链上找到定位，也将学科优势、科研优势和资源优势转化为教学优势。“学校持续推进产教融合、科教融汇，让专业紧跟产业‘跑’，围着需求转，形成紧密对接产业链、创新链的专业体系。以高校所能，服务地方所需，让高校教育与行业进步、产业转型、区域发展同频共振、同向同行。”湖南理工学院校长曾祥君说。

（记者 赵嘉伟 通讯员 郭云峰）

(责编：李昉、郝孟佳)

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