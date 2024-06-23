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“这个毕业季，校长有话说”系列报道——

北京航空航天大学校长王云鹏：驰志空天 功成有我

2024年06月23日21:17 | 来源：人民网-教育频道
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凤凰花开盛夏至，一程山水一华年。2024届高校毕业生正收拾行囊，准备迎接新的人生篇章。临行前，校长和老师们的殷殷嘱托，是莘莘学子在大学校园的“最后一课”。

谈人生、谈担当、谈学习、谈奋斗……校长们或深刻或幽默的话语，是深深不舍，是切切期待，更是新旅程的锦囊。人民网特别推出“这个毕业季，校长有话说”系列报道，愿同学们勇敢奔赴下一场山海，各享风雨灿烂！

人民网北京6月23日电 （记者李依环）“同学们，毕业不是求学问道的终点，而是远大前程的开端。”今天，北京航空航天大学举行2024年学生毕业典礼暨学位授予仪式，中国工程院院士、该校校长王云鹏向全体毕业生送上温情寄语。

王云鹏表示，新的征途中，愿同学们传承弘扬以“空天报国”为内核的北航精神，坚持爱国奉献的价值追求、敢为人先的魄力勇气、求真创新的科学精神、团结拼搏的奋进品格、担当有为的实干作风，不断涵养“大我”格局、追求“忘我”境界、永葆“真我”心态，在强国建设、民族复兴的广阔天地间振翅翱翔。

中国工程院院士、北京航空航天大学校长王云鹏发表致辞。校方供图

中国工程院院士、北京航空航天大学校长王云鹏发表致辞。校方供图

王云鹏题为《驰志空天 功成有我》的致辞原文（节选）如下——

今天，我们隆重举行2024年毕业典礼暨学位授予仪式。今年1月，学校有186名本科生、1716名硕士生和204名博士生圆满完成了学业；本月，学校又有3074名本科生、2509名硕士生和616名博士生完成学业、被授予学位。我代表赵长禄书记和全体师生员工，向你们表示热烈祝贺，向辛勤培育你们的老师、关心支持你们的家人致以衷心的感谢！

身处伟大时代，注定亲历不凡。这几年，我们在建党百年的历史性时刻心潮澎湃，也对党的二十大擘画的宏伟蓝图倍感振奋；我们因脱贫攻坚千年圆梦欢欣鼓舞，也为北京冬奥的成功举办热血沸腾。一桩桩里程碑事件，不仅提振了中华民族的自信和底气，也为我们每一个个体的成长发展提供了机遇、注入了动能。

旭日初升，你们在北航蓬勃向上。先后经历过高考延期、云端学习等特殊考验的你们，纵使万般艰难，依旧蝶变成长。计算机学院的王帅同学，创新提出混合视觉跟踪方法，成果直接服务于杭州亚运会文旅产业；经济管理学院的刘安地同学，创造了500胜场的傲人战绩，在北京高校羽毛球锦标赛为学校斩获历史首金；国际学院的巴罗同学，这位西班牙小伙自学掌握了篆刻手艺，并通过网络向世界分享北航见闻、讲述中国故事；中法工程师学院的梁正同学和航空发动机研究院的郝天顺同学，他们捐献造血干细胞，用大爱点亮希望之光；还有你们中的李咏霖、李一川、崔荣旭、文振威4位同学，作为北航机器人队的核心成员，此时正在千里之外的南京全力备战全国机器人大赛，祝愿他们为学校再立新功！此外，还有今天在座的每一个你，都在北航这片沃土上肆意绽放，书写了丰富多彩的绚丽青春。

风华正茂，北航因你们奋进昂扬。我们共同庆祝建校七十周年，学校“双一流”建设加快推进，综合办学实力大幅跃升。10个高峰学科展示“硬核”实力；卓越工程师、“协和医班”等拔尖创新人才培养改革多点开花；首位载荷专家桂海潮教授太空“出差”，院士增选全国高位领先；“零磁空间”大设施，以及一大批全国重点实验室建设按下快进键，在打造国之重器中担纲挑梁；京杭两地三校园生机勃勃，北航人众志成城，正朝着第十七次党代会锚定的战略目标阔步前行。

同学们，实现中国式现代化，需要千千万万有志青年挺膺担当、建功立业。功成不必在我，功成必定有我。临别之际的“最后一课”，我有三句赠言与大家共勉。

第一，仰望星空，心怀“大我”。放眼当下，社会思潮激荡交锋，价值观念各有不同，但报效祖国、服务人民的“大我”，始终是青年前行路上最闪耀的选择。

我校1953级校友王昂，在歼8定型试飞中遭遇了引擎骤停、无法重启的紧急情况，命悬一线的生死时刻，他毅然放弃跳伞，驾驶失去动力的飞机滑翔140公里，最终保住了先进战机和科研数据，用生命守护了新中国航空事业的“大我”。还有沈元、陆士嘉、屠守锷等一批创校先贤，在新中国百废待兴之时，果断放弃国外优厚待遇，义无反顾抱志归来，生动诠释了“国之所需、吾之所向”的价值追求。

同学们，北航人的“大我”格局是与生俱来、代代相传的。希望你们扎紧扎深志向之根，将个人的“小我”融入到为中华民族谋复兴、为中国人民谋幸福、为世界谋大同的“大我”之中，在时代浪潮中赓续北航担当！

第二，脚踏实地，躬身“忘我”。相信大家都听说过“1万小时定律”，它以最直接的方式告诉我们，只要全力以赴地“忘我”投入，就能比其他人更接近成功。

材料科学与工程学院的宫声凯院士，攻克航空发动机涂层重大技术的经历最能印证“1万小时定律”。由于涂层材料只有通过1万小时的热循环实验才能达到航空发动机性能的要求，他带领团队全年无休三班倒，十年的全情投入终于让航空发动机叶片穿上中国人自己做的“衣服”，最终获得国家技术发明一等奖。还有电子信息工程学院的苏东林院士，曾为某项目研发连续驻扎实验室长达一个季度，每天起早贪黑、两点一线，路途中琢磨的都是如何解决技术问题，完全忽略了季节的更替，到初夏项目结束时仍然身着棉袄。超乎想象的专注，助她带领团队牢牢铸就先进国产装备“电磁魂”，保障陆海空天全系统制胜疆场。

同学们，“目不能两视而明，耳不能两听而聪”，君子跋涉，唯有专注，方可远行。希望你们练就心无旁骛的钻劲和久久为功的韧劲，以“忘我”的精神状态不懈奋斗，在逐梦的跑道上披荆斩棘、取得成功。

第三，自信坚定，秉持“真我”。人生道路从来不会一马平川，顺境逆境都是必修课，与其随波逐流、瞻前顾后，不妨坚持做自己，内心纯澈勇敢面对。

你们的老学长、刚刚发言的吴剑旗院士，长期致力于某项“卡脖子”的世界级技术难题。上世纪九十年代，在同类另一项技术长期占据世界主流的背景下，他却反其道而行之，坚定相信自己的技术判断，选择了当时非常冷门的领域进行研究，凭着一股倔劲和狠劲，最终研制出该领域世界上首个先进装备，捍卫了祖国蓝天的安宁。还有来自中法工程师学院的马克-亨利·德宏教授，怀着一腔热忱不远万里来校任教。他热爱生活，闲暇之余常与学生探讨中国诗词、制作法国美食，乐观、开朗、豁达的人生态度感染了身边的每一个人。

同学们，“莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行”，每个人的人生都是独一无二的，希望你们倾听内心的声音，走好脚下的路，以“真我”心态成就专属自己的精彩。

同学们，毕业不是求学问道的终点，而是远大前程的开端。新的征途中，愿你们传承弘扬以“空天报国”为内核的北航精神，坚持爱国奉献的价值追求、敢为人先的魄力勇气、求真创新的科学精神、团结拼搏的奋进品格、担当有为的实干作风，不断涵养“大我”格局、追求“忘我”境界、永葆“真我”心态，在强国建设、民族复兴的广阔天地间振翅翱翔！

最后，祝大家毕业快乐、鹏程万里、幸福常伴！不论你们走得多远、飞得多高，北航永远是你们温暖的北航，期待你们常回家看看！

(责编：李依环、刘凡)

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