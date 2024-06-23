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“这个毕业季，校长有话说”系列报道——

华东师范大学校长钱旭红：携手AI，实现智慧超能

2024年06月23日19:35 | 来源：人民网-教育频道
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凤凰花开盛夏至，一程山水一华年。2024届高校毕业生正收拾行囊，准备迎接新的人生篇章。临行前，校长和老师们的殷殷嘱托，是莘莘学子在大学校园的“最后一课”。

谈人生、谈担当、谈学习、谈奋斗……校长们或深刻或幽默的话语，是深深不舍，是切切期待，更是新旅程的锦囊。人民网特别推出“这个毕业季，校长有话说”系列报道，愿同学们勇敢奔赴下一场山海，各享风雨灿烂！

人民网北京6月23日电 （记者李依环）华东师范大学日前举行的2024届毕业典礼上，中国工程院院士、该校校长钱旭红寄语到，面对人工智能，年轻人不能故步自封，要携手人工智能，借助人工智能弥补自然人类的某些缺憾和不足；要驾驭人工智能，要用全面而多样的思维能力超越知识无限的人工智能；要实现智慧超能，在人类新文明的曙光中，获得幸福。

对于即将离开校园的学子们，钱旭红寄语道：“对每个人而言，未来不是没有苦难，但我们必须坚信未来必将美好；未来不是遇到的人都一定善良，但我们必须相信善良。因为对美好、对善良的信赖和向往，可以增强肌体抗逆免疫力，增强信心和精神力量。”

中国工程院院士、华东师范大学校长钱旭红在学校2024届毕业典礼上致辞。校方供图

中国工程院院士、华东师范大学校长钱旭红在学校2024届毕业典礼上致辞。校方供图

钱旭红题为《突破人工智障，炼就智慧超能》的致辞原文（节选）如下——

又到了说再见的季节，今年的毕业花，紫红色的柳叶马鞭草正在盛开。在此，我代表学校，以校长、老师、长辈的身份，向同学们表达深深的不舍，并送上殷殷嘱托和切切期待。

当前，人类新文明的曙光已经出现。2023年以来，以大模型、生成式人工智能为代表的AI技术在全球风起云涌，以颠覆性的速度、广度和深度变革人类社会，给每个个体都带来了前所未有的机遇和挑战。能吞纳一切、记录一切、处理一切信息的“AI新新人类”，能让人“起死回生”的“数智人”已经诞生，并在快速进化、不断展现。人工智能从萌芽到崛起，坐了近70年的冷板凳，其突然崛起，不仅是科技的一次重大飞跃，甚至将造就人类文明的新形态。

对于教育而言，人工智能除拥有海量数据，还具有跨模态、跨学科、跨行业等特点。借助于AI，我们可以实现大规模个性化的因材施教，让每个人实现融会贯通、触类旁通，这在以前几乎是天方夜谭。但另一方面，如果我们过度信赖、盲目使用AI，无节制地放弃自己的独立判断，甚至决策权，我们可能会被AI取代，沦为“工具的工具”“机器的仆役”。

早在2018年，“智能+”战略就被列为学校“幸福之花”发展战略的五大方向之一。今天，你们即将毕业，或继续深造，或走向社会的大学。在这里，我以“突破人工智障，炼就智慧超能”为题，和大家探讨，在人工智能时代，如何与时俱进？并以此作为赠言。

第一点，面对AI，我们不能故步自封，更不能丧失自我。要时刻铭记我们都要成为独立自由且健康全面发展的人。

我们不能固执地与AI对立，或不愿接受，或心生恐惧；我们不能拒绝与AI相遇携手，更不能片面强调自身和本专业、本行业的特殊性、保守性。今日AI的降临，就像蒸汽机、电力、计算机来到人间。拒绝AI就如同当年人们用牛车拒绝汽车、用马车拒绝火车一样荒唐和不堪。

我们同样不能滥用AI。不能以促进福祉或者学习为理由，随意部署全时无死角的监控，肆意侵犯个人的隐私空间；不能用AI人机交互去替代必不可少的、有温度的人与人之间的交互与关爱；更不能不标注、不申明地过度使用AI，以防止不自觉中养成思维懒惰，成为AI的傀儡附庸或者废柴。

我们需要与AI共进化，但要防止AI把你我和人类带入歧途深渊。AI会撒谎、欺骗，以至于产生幻象，会对人类进行负面模仿。随着技术发展，AI的逻辑推理能力会越来越高，从而其潜在的欺骗能力也会越来越强。我们要超前应对AI，杜绝AI引起的伦理问题，今后的社会、行业、产业需要众多首席伦理官为我们树立无形的防灾墙。

第二点，携手人工智能，在新文明的曙光中，让自己金光灿烂。

人口减少、人才渴望、效率提升是人们面对的重大问题，智能发展、绿色发展成为迫切需求，这就更加需要人工智能弥补自然人类的某些缺憾和不足。

借助于AI，可以训练和发展人们的超限能力与创造性思维。你们要规避那些缺乏创造力的、简单重复性的、互联网和智能化可以替代的工作。一些僵化固有的学科、专业、行业、区域划分，人为地割裂、束缚了每个人的发展，解决这一难题通病最好的办法，就是“超限”，即以“最大的原则性+最大的灵活性”为原则，超越一切局限、界限、极限。AI源自信息学科，但现在早已超越学科，AI为“超限”提供了工具和平台，帮助我们更轻松地实现原本不可能的连接，进而上升为“超限”的创造能力。

人类携手人工智能，正在多个领域取得颠覆性、创造性的进展。比如，AI大大加速了物理、化学、生物、材料等科学研究及实验探索，AI主导实现高效的软件编程，AI加速了文学创作，AI实现超现实的文化旅游体验，形体艺术可以通过AI联想达到更多更高的境界。在AI游戏中，人的欲望、情绪、特征，可以得到更充分的表达和投射，可以依此进行超现实社会模拟及数据采集，使得人文社会科学虚拟实验室成为可能，让人类社会的有效治理更加智能。

第三点，驾驭人工智能，在新文明的曙光中，遇见更好的自己。

人是自然的一部分，在自然中经受了亿万年的选择与进化，AI就像人类创造的智能体，尽管其在某些技能方面可能胜过人类，甚至导致某个人、某些人可能会被AI取代、因AI而失业，但AI的发展不可能超越运行了亿万年的自然规则、社会规则。我们人类要保有生涯的成功和生活的价值，就必须驾驭AI，以保有人类的尊严：给AI定“规矩”、定“生涯”、定“使命”。

当前的AI技术，虽发展迅猛，但瓶颈突出——能耗远超预期，AI的能耗远超看似柔弱的人脑，人们普遍担心AI发展的尽头将是“缺电”。应对这样的问题，发展量子科技显得至关重要，未来AI是否能持续快速、可靠地提升，将一定程度取决于量子科技的发展。过去一百多年，量子科技改变了自然科学与工程技术，当前正在改变人文社会科学。在AI时代，量子学说和量子思维将影响人类的方方面面。

AI是聪明，精于算计、追求极致；但人可以智慧，审时度势、懂得进退。钱学森先生在上世纪80年代就曾说，人工智能是思维科学的工程技术层面，直接改造世界。而思维科学是平行于自然科学、社会科学的一个新的科学。在人工智能时代，在知识点的掌握和简单的劳动等方面，人类比不上AI，将让步于AI；而思维的多样性、复杂性、跳跃性和创新性则主要依靠人类自身去完成，人要用全面而多样的思维能力超越知识无限的人工智能。

第四点，实现智慧超能，在新文明的曙光中，成为幸福的“飞天”。

要让AI时代美好，首先人类自身要美好。科技发展到今天，但我们仍常被个人的欲望、群体的乌托邦所困扰，难以达到智慧，难以依道而行、超能善成。

就像今天人们用天量数据训练出AI语言大模型，在远古，没有时间、地点、人物、事件、朝代的《老子五千言》，就是基于远古数千年数据清洗拟炼而成的大道规律模型，是数千年前建立的并照亮未来的人类智慧超能。

老子思维告诉我们，脱离或者违反自然的人，不可能获得幸福。我们要保持对AI的谨慎，因为它不是自然的“人”。我们发展AI是为了解放人类，而不是替换人类、让人失业。将来，AI可以接替人类从事生存型的劳作，人类从而有充足的时间思考、休闲、创作和探险。人类从走出丛林的那时起，就一直受限于产业、经济和时空，休闲从未作为价值成就人类的自我实现。未来，AI及其智能体可能成为物质和精神产品的生产者、提供者，人类则幸福地成为享受者、评价者和引领者。

毕业生们，这是一个充满不确定的时期。对每个人而言，未来不是没有苦难，但我们必须坚信未来必将美好；未来不是遇到的人都一定善良，但我们必须相信善良；因为对美好、对善良的信赖和向往，可以增强肌体抗逆免疫力，增强信心和精神力量，让每个人逢凶化吉、遇难呈祥。

毕业生们，每个人都会遇到逆境和顺境。在你们未来的人生中，要谨记并秉持中华民族的优良传统，努力做到：顺境不癫狂，逆境不绝望；善用他人之力，超前布局预期。在糟糕的逆境，通过学习、训练、实践将信心或财富转换为潜在的能力；在幸运的顺境，将储存的潜能转化创造为财富，如此循环往复，以至永远。让我们一起，穷则独善其身，达则兼济天下。让我们一起，为民族的伟大复兴和人类文明的永续，义无反顾地奔向前程。

2023年底，学校启动实施“数智跃升”计划，打造“爱在华东师大”的升级版“AI在华东师大”，其目的就是要让学校和每位师生，在“AI时代”赢得先机。我校不仅仅在传统的教师教育领域，更要在广泛的学科专业领域引领育人创新。我校在人工智能的相关领域有很好的基础，登月、深海、航空、航天、极地都有华东师大的身影。我们要超越离散知识点、超越单一思维模式和思维体系，我们要建设成为超限融合、多态叠加的未来大学。

远行将近，学校为每位毕业生准备了您专属的、由AI制作的、独一无二的数智礼物《我的元宇宙——在华东师大的独家印记》。这份礼物依托1000余万校园数据及其智能联结的那些有温度的回忆和有热度的成就，让大家可以追忆从入学到毕业的似水年华，还能重温“与学校同进步、共发展”的点点滴滴，揭秘独属于自己的“成就勋章”。希望大家能够带着这份专属的“独家印记”，怀着饱满的热情与力量，奔赴下一个人生远方。

(责编：郝孟佳、刘凡)

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