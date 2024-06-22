杜老师：

某媒体刊文说：“即使这个学院是一座美丽的旧王宫，周围浅绿的草坪和深郁的森林十分宁静，我也开始想家了。”请问其中的“即使”用得是否妥当？另一媒体刊文说：“蚯蚓即使是插上翅膀也难以飞渡重洋。”请问其中“即使”后的“是”可以省去吗？谢谢。

广西读者 史女士

史女士：

关联词语“即使”用来表示假设关系，常出现在前一分句，表示结论跟假设相背。也就是表示，就算假设的情况出现，也不会改变结论。后一分句常用“也”等与之呼应。例如：

（1）即使工作取得很大成绩，也要不断学习新的东西。

（2）即使明天下雨，我也要去。

（3）宝石即使混在碎石堆里，也仍保持着晶莹的光彩。

“即使这个学院是一座美丽的旧王宫，周围浅绿的草坪和深郁的森林十分宁静，我也开始想家了”，这句话的意思是，虽然住地的环境非常好，但仍想家——这里表达的是转折的语义而不是假设的语义。因此，宜使用表示转折的关联词语，说成“虽然这个学院是一座美丽的旧王宫，周围浅绿的草坪和深郁的森林十分宁静，但我开始想家了”。

“蚯蚓即使是插上翅膀也难以飞渡重洋”这句话是表示一种极端的情况，其中的“即使”表示“甚至”的意思，这种说法与前面不同，起一种强调的作用。其中“即使”后的“是”可删去，“即使”后一般不加“是”。例如：

（1） 即使我们的工作取得了很大的成绩，也不能骄傲自满。（《现代汉语词典》）

（2） 即使在几千米的深海，也存在着生物。（《现代汉语虚词词典》）

（3） 即使到了隆冬季节，这里的湖水也不结冰。（《新编学生词典》）

（4） 即使条件再好，自己不努力也不行。（《现代汉语学习词典》）

（5） 即使下雨也去。（《现代汉语八百词》）

因此，原句宜说成“蚯蚓即使插上翅膀也难以飞渡重洋”。

《语言文字报》原主编杜永道

(责编：岳弘彬、牛镛)