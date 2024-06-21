人民网北京6月21日电 （记者郝孟佳）20日，2024北京传统音乐节新闻发布会在中国音乐学院召开。本次音乐节以“文明互鉴，美美与共”为主题，将于12月4日开幕。

北京市文联党组副书记、常务副主席马新明在致辞中表示，音乐作为文化的重要形式，具有跨越障碍的独特传播力和感染力。中国传统音乐历经数千年积淀，滋养了一代又一代人。希望通过本次音乐节，展示和传播丰富多彩的传统音乐艺术，激发文化自豪感和文化创造力，共同谱写新时代文化繁荣的新篇章。

中国音乐学院党委书记王旭东指出，本次音乐节旨在推动中华文化走向世界，构建具有中国特色、中国风格、中国气派的学科体系、学术体系和话语体系。学校将继续坚守办学初心，发挥专业优势，举办更多高水平音乐文化活动，展示中国传统音乐的多元一体、百花齐放的繁荣局面，为社会主义文艺繁荣发展、中华民族伟大复兴增添华彩乐章。

中国音乐学院院长、北京音乐家协会主席李心草表示，北京传统音乐节作为中国音乐学院自主培育的品牌，将为师生提供宝贵的教育实践资源，有力推动学校事业高质量发展，更好服务北京“四个中心”功能建设，促进文明交流互鉴。

据介绍，本次音乐节共设置中国音乐（民族器乐）展演、国际文化交流演出、传统音乐研究新定位国际论坛等三大板块。展演活动将于7月至11月举行，涵盖多种民族器乐类别，面向国内所有音乐学院、艺术院校、综合类大学音乐学院（系）、音乐艺术类中专、附属中小学的民族器乐演奏专业的学生开放。

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