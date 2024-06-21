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2024高招系列报道

北京物资学院：调整选考科目组设置 增设“物理+化学”专业组

2024年06月21日16:39 | 来源：人民网-教育频道
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2024年全国高考落下帷幕，在新的形势下，高考生们该如何选择适合自己的专业？各类专业对口哪些职业？又有哪些发展前景？人民网特别推出“2024年高校招生”系列报道，为广大考生解读专业特色与就业方向，为考生填报志愿提供参考。

北京物资学院是一所以物流和流通为特色，经、管、理、工、文、法等多学科协调发展的公办普通高等院校。学校目前有本科生、硕士研究生、留学生等各类在校生8000余人，在招专业及方向29个，拥有7个一级学科硕士学位授权、10个专业学位硕士授权类别、2个北京市重点建设学科，管理科学与工程学科入选北京高校“高精尖”学科建设队列，与首都经济贸易大学开展博士研究生联合培养工作。

人民网：2024年学校招生政策有哪些亮点或新变化？

北京物资学院：2024年，学校调整了选考科目组设置，增设了“物理+化学”专业组，不仅包括计算机科学与技术、物联网工程、应用统计学等专业，也包括人工智能、数据科学与大数据技术等新兴交叉专业；“物理”专业组也增加了新的专业：金融科技、物流工程、质量管理工程，其他经管类、文学类和法学类专业均不限选考科目。选考科目组的调整和设置将有效降低专业调剂率，提升考生报考志愿满意度。

人民网：2024年学校招生专业有无变化？

北京物资学院：2024年学校招生专业和2023年相似，有29个招生专业及方向直接投放招生计划，其中包括2个校企合作实验班和5个专业实验班。

人民网：学校的录取原则有何特别之处？哪些专业有特殊要求？

北京物资学院：学校对进档考生的专业安排，采取分数优先原则，专业志愿之间没有级差。对享受教育部和北京市加分政策的考生，一加到底。各专业均无男女生比例、应届生和往届生限制。

学校公共外语只开设英语，非英语语种考生进校后须改学英语，建议非英语语种考生慎重报考。商务英语专业只招收英语语种考生，如所在省级招办组织英语口试，考生须参加口试且成绩合格。中外合作办学专业只录取报考该专业志愿的考生，该专业录取学生入学后不允许转入其他专业。

人民网：考生报考时需要注意什么？您对考生填报志愿有什么建议？

北京物资学院：在填报志愿时，一定要熟读意向高校招生章程，了解详细的招录规则。平行志愿采用“分数优先，遵循志愿，一轮投档”的投档规则，在北京虽然可以报30个志愿，但投档机会只有一次。考生在填报志愿时，服从调剂选项非常重要，建议考生务必选择，一旦退档，考生只能参加征集志愿或下一批次录取。

此外，看考生更倾向选学校还是专业。如更倾向学校，对专业要求不大的情况下，可以采取“冲一冲”的策略；如更看重专业，那就直接采取“稳一稳、保一保”的策略。

(责编：李昉、熊旭)

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