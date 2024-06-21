人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

2024高招系列报道

对外经济贸易大学：新增数据科学、国际经济发展合作两个本科招生专业

2024年06月21日16:00 | 来源：人民网-教育频道
小字号

2024年全国高考落下帷幕，在新的形势下，高考生们该如何选择适合自己的专业？各类专业对口哪些职业？又有哪些发展前景？人民网特别推出“2024年高校招生”系列报道，为广大考生解读专业特色与就业方向，为考生填报志愿提供参考。

对外经济贸易大学是教育部直属的全国重点大学，首批“211工程”和首批“双一流”建设高校，学校创建于1951年，是新中国第一所培养对外贸易专门人才的高等学府，是一所多科性的财经外语类大学。

人民网：请介绍一下学校的优势及特色专业。

对外经济贸易大学：学校目前开设了57个本科专业，涵盖经、管、文、法、理、工六大学科门类，包含国际经济与贸易、法学（国际经济法）、金融学、工商管理、商务外语等特色专业。近几年，学校相继开设了精算学、统计学、数据科学的理科专业，开设了大数据、人工智能的工科专业，同时积极发展交叉学科，开设金融数学、金融科技、数字经济等专业。

人民网：2024年学校招生政策有哪些亮点或新变化？招生专业有无增减？

对外经济贸易大学：2024年，学校新增数据科学和国际经济发展合作两个本科招生专业，新增6个双学士学位项目。截至目前，学校已获批18个校内双学士学位项目，其中，国际贸易+小语种有7个，涵盖了所有热门语种专业。

今年学校继续优化招生专业结构，全国本科普通批次实行专业志愿零调剂政策，即提档考生填满专业志愿且不重复，身体条件符合高考要求，承诺提档不退档且满足所报专业其中一个不调剂，部分省份实施保志愿政策。

人民网：学校的录取原则有何特别之处？哪些专业有特殊要求？考生报考时需要注意什么？

对外经济贸易大学：学校继续保持分数优先的形式来进行录取，对英语口试方面没有要求，对单科成绩没有要求，报考语言类专业要求高考应试语种为英语。大部分专业不限考科目，具体限考科目要求及最新录取规则，可关注2024年招生章程和官网上发布的通知。

人民网：请介绍一下学校奖助学政策及就业情况。

学校设有校内奖学金、校外奖学金，金额从800-20000不等。在读期间的助学方式有：新生绿色通道、助学贷款（生源地和校园地）、学费减免、经济资助、助学项目（包括国家、学校和社会捐资设立的助学金、勤工助学、临时困难补助、重大节日慰问、困难毕业生求职补助等）。

本科毕业生深造比例占三分之二，其中一半毕业生前往境外深造；境内深造的毕业生超过97%被本校、清华、北大等“双一流”高校录取。每年上千家企业来校招聘，80%的毕业在国家战略行业和战略地区就业，主要就业方向为部委机关、央国企、金融系统等，也有不少学生选择到四川、贵州等地基层担任选调生，到祖国最需要的地方建功立业。

(责编：李昉、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部