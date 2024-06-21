2024年全国高考落下帷幕，在新的形势下，高考生们该如何选择适合自己的专业？各类专业对口哪些职业？又有哪些发展前景？人民网特别推出“2024年高校招生”系列报道，为广大考生解读专业特色与就业方向，为考生填报志愿提供参考。

对外经济贸易大学是教育部直属的全国重点大学，首批“211工程”和首批“双一流”建设高校，学校创建于1951年，是新中国第一所培养对外贸易专门人才的高等学府，是一所多科性的财经外语类大学。

人民网：请介绍一下学校的优势及特色专业。

对外经济贸易大学：学校目前开设了57个本科专业，涵盖经、管、文、法、理、工六大学科门类，包含国际经济与贸易、法学（国际经济法）、金融学、工商管理、商务外语等特色专业。近几年，学校相继开设了精算学、统计学、数据科学的理科专业，开设了大数据、人工智能的工科专业，同时积极发展交叉学科，开设金融数学、金融科技、数字经济等专业。

人民网：2024年学校招生政策有哪些亮点或新变化？招生专业有无增减？

对外经济贸易大学：2024年，学校新增数据科学和国际经济发展合作两个本科招生专业，新增6个双学士学位项目。截至目前，学校已获批18个校内双学士学位项目，其中，国际贸易+小语种有7个，涵盖了所有热门语种专业。

今年学校继续优化招生专业结构，全国本科普通批次实行专业志愿零调剂政策，即提档考生填满专业志愿且不重复，身体条件符合高考要求，承诺提档不退档且满足所报专业其中一个不调剂，部分省份实施保志愿政策。

人民网：学校的录取原则有何特别之处？哪些专业有特殊要求？考生报考时需要注意什么？

对外经济贸易大学：学校继续保持分数优先的形式来进行录取，对英语口试方面没有要求，对单科成绩没有要求，报考语言类专业要求高考应试语种为英语。大部分专业不限考科目，具体限考科目要求及最新录取规则，可关注2024年招生章程和官网上发布的通知。

人民网：请介绍一下学校奖助学政策及就业情况。

学校设有校内奖学金、校外奖学金，金额从800-20000不等。在读期间的助学方式有：新生绿色通道、助学贷款（生源地和校园地）、学费减免、经济资助、助学项目（包括国家、学校和社会捐资设立的助学金、勤工助学、临时困难补助、重大节日慰问、困难毕业生求职补助等）。

本科毕业生深造比例占三分之二，其中一半毕业生前往境外深造；境内深造的毕业生超过97%被本校、清华、北大等“双一流”高校录取。每年上千家企业来校招聘，80%的毕业在国家战略行业和战略地区就业，主要就业方向为部委机关、央国企、金融系统等，也有不少学生选择到四川、贵州等地基层担任选调生，到祖国最需要的地方建功立业。

(责编：李昉、熊旭)