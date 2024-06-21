2024年全国高考落下帷幕，在新的形势下，高考生们该如何选择适合自己的专业？各类专业对口哪些职业？又有哪些发展前景？人民网特别推出“2024年高校招生”系列报道，为广大考生解读专业特色与就业方向，为考生填报志愿提供参考。

西安电子科技大学坐落于十三朝古都陕西西安。学校建校后先后于江西瑞金、陕西延安、河北获鹿、河北张家口等地办学，1958年迁址陕西西安，1960年更名为中国人民解放军军事电信工程学院（简称“西军电”），1966年转为地方建制，1988年定名为“西安电子科技大学”。

作为国家电子信息领域高级人才培养的摇篮，学校是以电子与信息学科为主，工、理、管、文、经等多学科协调发展的全国重点大学，隶属于教育部，是国家“双一流”建设高校、国家卓越工程师学院建设高校。

人民网：2024年的招生方式如何进行？

西安电子科技大学：今年，面向全国仍实施大类招生，在去年“10+5+2”的基础上，形成了“15+5+3”的大类招生格局，就是 15 个招生大类，5 个特殊专业和 3 个实验班大类。具体的大类招生计划请大家关注学校本科招生信息网和微信公众号上的最新消息发布。

人民网：2024年学校招生政策有哪些亮点或新变化？

西安电子科技大学：在今年的招生中，有三大亮点变化值得大家重点关注：第一个变化是，学校面向全国增加了 120 个招生计划，至此，本科招生总计划增加到 5650 人。增加的计划主要分布在通信、电子、集成电路、网络安全等国家急需专业领域。主要出于两方面的考虑，一个是我们在电子信息领域的学科专业特色非常鲜明，有足够的实力把学生培养好；另一个是此类专业的人才缺口较大，学校也是紧盯国家战略发展需求，不断扩大招生规模，为国家电子信息领域发展输送更多优秀人才。

第二个变化是，学校新增电子信息类（卓越计划实验班）。该大类包含了通信工程、电子信息工程和集成电路设计与集成系统三个王牌专业，进行本硕贯通培养，为国家培养卓越工程人才，特别注重学生工程能力培养，小班教学、单独编班，课程主要由国家级领军人才等知名教授主讲。本实验班可参考我校往年电子信息类和计算机类创新实验班的报考情况，三个实验班专业，报考热度非常高，值得大家关注。

第三个变化是，学校充分发挥电子与信息特色鲜明优势，细分大类专业培养方向，助力学子做好生涯规划，将原电子信息类（通信、电子信息、微电子）优化为电子信息类（通信）、电子信息类（电子工程）和电子信息类（集成电路），将原计算机类优化为计算机类、计算机类（智能）和计算机类（网络安全），管理科学与工程类优化为管理科学与工程类和工商管理类。

(责编：李依环、熊旭)