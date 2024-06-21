2024年全国高考落下帷幕，在新的形势下，高考生们该如何选择适合自己的专业？各类专业对口哪些职业？又有哪些发展前景？人民网特别推出“2024年高校招生”系列报道，为广大考生解读专业特色与就业方向，为考生填报志愿提供参考。

西北农林科技大学创建于1934年，是教育部直属、国家“985工程”和“211工程”重点建设高校，首批入选国家“双一流”建设高校。建校以来，为社会累计培养输送各类人才30余万名。学校先后与全球35个国家的80余所知名大学或科研机构建立校际合作关系，年均1000名国（境）外学者来校开展学术交流。

人民网：请介绍一下2024年学校招录政策？

西北农林科技大学：2024年，学校本科分省分专业招生计划编制坚持促进公平、内涵发展、质量优先、动态调整原则。各省份招生计划总数和招生专业（类）与去年基本保持稳定。

在实行平行志愿投档的批次，调档比例原则上是在105%以内，具体的调档比例根据模拟情况，与各省招办协商之后确定。进档考生如果符合录取条件（服从专业调剂、体检不受限），学校不退档。学校将按照分数优先原则安排专业，各专业之间没有级差，录取专业将参考加分以后的成绩。

各专业的男女比例没有限制。学校有三个中外合作办学专业，部分课程采取全英文课程，建议非英语语种考生谨慎报考。英语专业仅限英语语种的考生报考，其他专业不限语种。

人民网：学校布局引领未来农业发展方面，特设了哪些新专业？

西北农林科技大学：学校在培养卓越农林人才过程中，大力推进生物技术、信息技术与工程技术对传统专业的改造提升，增设“食品营养与健康”“智慧农业”“智慧牧业科学与工程”“农业智能装备工程”“智慧林业”“智慧水利”等新专业，着力培养适应未来农业发展的创新人才。

人民网：学校在拔尖创新人才培养方面有哪些举措？

西北农林科技大学：学校实施“生物育种”强基计划，面向国家重大战略需求，集合高水平师资，配套优质教育教学资源，依托未来农业研究院、全国重点实验室等平台，加强对学生全程科研训练，采用多元化的培养模式和个性化的教育方式，致力培养未来领军人才。

锚定国家紧缺急需人才培养，学校开设植物生产类、动物医学、环境科学与工程类、水利类、农林经济管理和食品营养与健康等6类卓越班，实行“学科大类+个性化”分段式、贯通化人才培养，形成新农科拔尖成长成才的立体化空间，更好地满足国家经济社会发展对高层次、高水平卓越农林人才的需求。

人民网：请介绍一下学校奖助学金政策？

西北农林科技大学：学校为了帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，激励学生勤奋学习，建立了非常完善的学生资助体系，包括国家奖学金、国家助学金、国家励志奖学金、校长奖学金、专业奖学金、社会各类奖助学金，以及困难补助、勤工助学、学费补偿、发展型资助等。每年用于本科生的奖励资助涵盖3.6万人次，达到1.24亿元，60%的学生都可以享受到不同程度的奖励或者资助。在新生入学报到时，学校开通“绿色通道”，承诺不让任何一个学生因为家庭经济困难而失学。

西北农林科技大学聚焦保障国家粮食安全、维护生态文明、促进人类健康、服务乡村振兴等四大使命，面向未来农业，全力推进卓越农林人才培养，引领未来农业发展。欢迎大家报考西北农林科技大学，希望广大青年学子在服务国家战略过程中，实现个人成长。

(责编：郝孟佳、熊旭)