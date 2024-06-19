新华社北京6月19日电（记者王鹏）各地2024年高考成绩将于近日陆续发布，高考志愿填报工作也即将启动。教育部19日发布2024年高考志愿填报十问十答，帮助广大考生和家长了解高考志愿填报相关事项。

高考志愿填报咨询公共服务方面，教育部首次在“阳光高考平台”推出免费的阳光志愿信息服务系统，将海量数据系统集成，进行个性化匹配推荐，从专业、就业、职业等多方面帮助考生了解学校和专业。同时还将举办“高考志愿填报云咨询周”活动，组织各省级招生考试机构和高校通过文字问答、视频直播等方式，为全国考生和家长提供志愿填报咨询指导公益服务。地方招生考试机构将通过印发志愿填报指导材料、推出志愿填报参考信息服务系统等多种方式为考生提供填报志愿所需的必要信息和服务，包括今年高校招生计划、高校近年录取情况、志愿填报办法和招生录取政策、考生须知等。

在投档录取方面，教育部提醒，高校招生录取实行“学校负责、省级招办监督”机制。无论是平行志愿投档录取还是顺序志愿投档录取，考生的退档风险主要涉及考生高考成绩没有达到所报专业录取分数且不服从专业调剂，以及考生存在不符合高校招生章程规定的其他要求。因此考生在填报志愿时一定要认真阅读拟报高校的招生章程，防止因不符合高校招生章程规定被退档。被高校退档的考生还可参加本批次征集志愿投档录取或后续批次的投档录取。已被录取的考生，不能参加后续志愿投档录取。

教育部介绍，高校招生实行计算机远程网上录取，各省（区、市）录取工作一般于7月上旬开始，8月底之前结束。高校一般会在录取结束后一周左右向录取新生寄发录取通知书。若考生在省级招生考试机构或高校官方网站上查询到了录取结果，一直没有收到录取通知书，可及时联系录取高校公布的招生咨询电话查询本人录取通知书邮寄情况。

(责编：胡永秋、杨光宇)