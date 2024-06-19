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提高思政课的针对性和吸引力（新语）

陈明琨
2024年06月19日08:22 | 来源：人民网－人民日报
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　　习近平总书记近日对学校思政课建设作出重要指示，强调“不断提高思政课的针对性和吸引力”。思政课是落实立德树人根本任务的关键课程。如何让思政课贴近学生学习生活、让学生爱听爱学，是提高思政课的针对性和吸引力的重要问题。在教学实践中，要坚持问题导向，促进思政课提质增效，更好发挥育人功能。

　　增强问题意识，敢于直面学生的困惑点，用真理的力量引导人，让思政课有思想、有深度。思政课不是空洞的说教，学生的困惑点就是思政课的教学重点。好的思政课，要善于“望闻问切”，准确把握学生的思想动态和心理状况，聚焦教学重点、学生关注点、社会热点，列出“问题清单”，进行“靶向治疗”。其中，既有对基础理论深入浅出的讲解，也有对重要问题庖丁解牛式的阐明，更有对热点事件切中肯綮的评析，让学生获得心灵与学识上的丰厚滋养。

　　创新教学方法，善于激发学生学习的兴趣点，用生动的方式吸引人，让思政课有趣味、有温度。如何让思政课有趣又有料？云南“张桂梅思政大讲堂”邀请英雄人物、劳动模范、大国工匠等走进校园，把身边事、家国情融入课堂，以案例探究、人物讲述、专题教学等方法，激发学生的兴趣与共鸣。2024年春季学期，200多所高校的100余万名学生齐聚“云端”，多名院士和知名学者通过智慧教室、“云端上的思政课”等现代信息技术平台，与学生双向互动，取得了积极成效。

　　强化实践引领，着力打通课堂与课外结合的堵点，用切身的感悟塑造人，让思政课有依托、有广度。“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。”理论的思辨往往趋于抽象，亲身体验带来的认知往往更为直观。因此，思政课要走向更为广阔的社会空间，将思政小课堂与社会大课堂有机结合，引导学生在实践中找到问题的答案。如今，很多思政课已经从教室走进了社区工厂、田间地头，大大拓展了思政教育的内涵与外延。中国人民大学推出“理解中国发展路”“千村百巷振兴路”等特色实践育人项目，学生的足迹遍布31个省份1000个县区，“行走的思政课”极大提升了学生的获得感。

　　面向未来，思政课建设面临新形势新任务，我们要坚持问题导向，培养发现问题的意识、掌握分析问题的方法、增强解决问题的能力，不断提高思政课的针对性和吸引力，让学生获得更丰沛的精神力量与心灵滋养。

　　（作者为中国人民大学马克思主义学院副教授）

　　《 人民日报 》（ 2024年06月19日 12 版）

(责编：郝孟佳、李昉)

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