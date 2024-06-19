原标题：【新闻随笔】小学生科普昆虫走红网络带来何种启示

近日，宁波一名11岁男孩开设科普账号，用视频方式向公众解说昆虫知识的新闻引发不小的关注。其丰富的知识储备、专业的讲解、好学的态度赢得众多网友的喜爱和称赞，这名小男孩被称作“中国人自己的小法布尔”。法布尔是著名的现代昆虫学与动物行为学先驱，被誉为“昆虫世界的荷马”。

无独有偶，浙江杭州一名初中生在网上发布的一系列视频也引起不小的动静。他以孩子的视角分享对家庭幸福、校园霸凌、儿童沉迷手机等诸多现象的看法，多有鞭辟入里之见，让不少网友刮目相看。

随着数字时代的来临，每个人都不可避免地被“数字化”，儿童亦不例外。2023年发布的《青少年蓝皮书：中国未成年人互联网运用报告（2023）》指出，当前，未成年人互联网普及率几乎饱和，未成年人更加融入数字生活，云端沟通加强，更加关注社会热点，社会参与度提高。在日常生活、社交、消费、交通、学习等多个场景中，和成人一样，儿童都需要主动或被动地掌握一些数字生存能力。作为互联网“原住民”，当下的儿童不仅在家庭、学校的生活和学习中接触越来越多的数字产品，他们在社会化的过程中，也利用互联网发出自己的声音。

很多儿童对网络的了解程度和使用水平不逊于成人，文章开头提到的两个事例就是证明。在乡村，很多长辈的数字生存能力不如儿童，需要儿童“反哺”，而这早已不是什么新鲜事。

我们不要小看儿童的创造力。1930年，陶行知先生创办的晓庄师范学校因故停办，在此期间晓庄师范学校的教师和师范生不能回晓庄小学任职，晓庄小学的孩子们自己组织起来，推举同学做校长、当教员，自己学、自己教、自己办，号称“自动学校”。陶行知先生得知消息后，大为感动，专门写了一首诗赞扬孩子们：“有个学校真奇怪，大孩自动教小孩。七十二行皆先生，先生不在学如在。”结果孩子们提出异议，说大孩教小孩有什么奇怪的，小孩难道不能教大孩吗？陶行知先生欣然听从，将诗改为“有个学校真奇怪，小孩自动教大孩。七十二行皆先生，先生不在学如在。”回到当下，不论是开设科普账号的小学生，还是分享家庭教育观的中学生，他们正是数字时代“小孩自动教大孩，先生不在学如在”的鲜活演绎。

在看到儿童利用网络发出自己的声音，展现自身能力的同时，对于一些可能出现的问题也不可掉以轻心。儿童心智发育尚不成熟，在网上“冲浪”时容易一味追求“短平快”的碎片化、娱乐化信息，沉迷短视频和网络游戏等。有家长对儿童上网安全风险认识不足，缺乏足够的保护和引导，儿童在保护个人数据和隐私不受侵犯，辨别网络谣言、电信诈骗、信息窃取等方面还存在一定的隐患，需要引起高度重视，及时采取应对措施。

数字时代，每个人都无法脱网生存，自然也包括儿童，学习并掌握基本的数字生存能力是现实需要。对此，首先要积极营造良好的网络环境，进一步完善儿童互联网运用相关政策，加大关心关爱力度，织牢织密儿童安全防护网。其次要尊重儿童作为社会成员的主体性，培养、鼓励、激发他们在信息社会的数字创新能力，养成独立思考的习惯。同样重要的是，在家庭和社会教育中要着力提高孩子们的网络安全素养，增强识别和应对网络谣言、诈骗的能力，避免出现网络成瘾、社交过度等问题。家长也需树立正确育儿观，面对流量的诱惑保持清醒，为孩子正常生活和健康成长创造良好家庭氛围。

（作者：费祎，系中国社会科学院习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员）

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