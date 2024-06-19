杨彦帆

由国家儿童医学中心承担的“中国儿童健康扶贫计划”开展疾病筛查、实施分类分批救治；多地儿科专家到脱贫地区服务，开展义诊、教学查房、学术讲座等活动，带动学科建设……近年来，我国多措并举，防止脱贫家庭因为儿童重大疾病返贫，不断巩固脱贫地区来之不易的成果。

也应看到，一些脱贫地区的儿科医疗服务相对匮乏，如何缓解儿童看病难问题，成为一项必须解答的课题。对于脱贫地区而言，加快儿科优质医疗资源扩容和区域均衡布局，不仅能更好满足当地儿童医疗卫生服务需求，保障儿童健康成长，还能有效减少因病致贫、因病返贫现象。从这个角度看，加强脱贫地区儿科建设，是推进乡村全面振兴、助力人口高质量发展和健康中国建设的必然要求。

客观上看，脱贫地区医疗基础相对薄弱，医疗资源总量不足、质量不高，地区间儿科资源分布较不均衡。比如，儿科医疗机构主要集中在区县级，科室设置不规范、医疗力量不全面；一些脱贫地区儿科基本医疗设备配备不足，无法满足患儿的治疗需求。解决这些问题，需要我们久久为功，建设高水平儿童医疗服务网络，不断提升儿童疾病诊疗和救治能力。

从实践来看，一些地方通过建立与省级、国家级儿科医疗机构的协作机制，实现资源共享、技术共享和人才共享，有力带动了地方儿科服务水平的提升。北京儿童医院探索建立专科联盟，搭建全国儿科四级诊疗体系，通过“病人不动、医生动”，让更多患儿实现就近就医；在云南，通过对口帮扶，迪庆藏族自治州人民医院相继建立新生儿住院部、普通儿科住院部、儿科门诊，设置儿科床位……从“输血”到“造血”，做到“帮扶一个，强化一科”，可以充分发挥牵头医院的辐射带动作用，扩充脱贫地区儿科服务资源。进一步提升脱贫地区儿童医疗服务的可及性，需要用好各类协作机制，推进优质儿科资源下沉。

儿科医生的短缺也是制约脱贫地区儿科发展的瓶颈之一。当前，脱贫地区儿科医务人员存在总量不足、配置不均、力量不强等问题。比如，在一些脱贫地区，部分县级医疗机构的儿科医生是其他科室转岗医师，缺乏系统的儿科专业知识和技能，同时，基层儿科医生流失现象也不同程度存在。解决这些问题，既要加大儿科医生的培养力度，通过定向培养、在职培训、待遇提升等措施吸引和留住人才，也要加大资金投入、政策支持力度，对到脱贫地区服务的儿科医生予以政策倾斜和支持。健全人才成长机制，提供儿科医学人才施展才干的广阔舞台，才能让儿科医生留得下、留得住。

近年来，我国促进远程医疗服务向乡镇延伸，远程医疗服务平台已覆盖90%左右的脱贫县，已有不少基层医院开展与省市县级医院的远程会诊，还有些地方通过远程医疗服务平台开展儿童健康管理，建立健康档案，这些都是值得总结的经验做法。这也启示我们，应用好互联网等新技术，通过远程医疗服务平台优化双向转诊流程，对复杂或疑难病例组织远程会诊等，让脱贫地区的患儿能够享受到更优质的医疗服务。

脱贫地区儿科建设是一个系统工程，需要政府、社会、医疗机构等多方面的共同努力。以儿童健康为重点，提升医疗服务可及性，增强家长和儿童的健康意识，让我们携手努力，为脱贫地区儿童健康成长撑起一片蓝天。

《 人民日报 》（ 2024年06月19日 05 版）

(责编：郝孟佳、李昉)