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赵莉：

走在石窟壁画复原研究的路上

本报记者 李亚楠
2024年06月19日08:17 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　赵莉在工作中。

　　克孜尔石窟内，赵莉对着壁面上的切割痕迹，与电脑里的数百张照片来回比对，题材内容、颜色、纹饰图案，都要一一对应。突然，脑海中一张照片精准镶嵌进了缺失的那块壁面——这样的“灵感突现”，源于她对每个洞窟每幅壁画以及被揭取痕迹的熟悉程度。在克孜尔石窟群穿梭了32年，作为克孜尔石窟研究院研究馆员，每一个洞窟都深深刻印在了她的脑海中。

　　克孜尔石窟位于新疆阿克苏地区拜城县克孜尔乡东南7公里的明屋塔格山悬崖上，是古龟兹境内规模最大的石窟群，也是中国开凿最早、地理位置最西的大型石窟群。20世纪初，先后有日本、德国、俄罗斯等国探险队来到这里，劫掠壁画、雕塑等珍贵文物运到海外。

　　1992年到克孜尔石窟研究所工作后，赵莉通过调查测量，发现克孜尔石窟被揭取壁画的面积近500平方米，涉及59个洞窟。

　　2002年，赵莉到德国柏林参加国际学术研讨会时，在柏林亚洲艺术博物馆（原柏林印度艺术博物馆）第一次亲眼见到了流失海外的龟兹石窟壁画等文物。她暗下决心：以后要重返这里，系统调查龟兹石窟壁画。

　　回国后，赵莉开始学习德语。2012年，她获得去柏林亚洲艺术博物馆做访问学者的机会。一年多时间里，她对该馆收藏的包括壁画在内的4594件新疆文物进行拍照、测量、记录，留下珍贵的第一手资料，“文物库房里不能喝水，不能吃东西，为了赶时间，我往往从开馆后一直工作到闭馆前。”

　　2002年至2016年间，赵莉还到收藏龟兹石窟壁画的多个博物馆获取资料，共收集到8个国家20余家博物馆收藏的487块壁画的高清图片。

　　相比调查和收集资料，把分散在世界各地的克孜尔石窟壁画复归原位更具挑战性，“有些被揭取的壁画边缘残损严重，衔接不上；有些大幅壁画被分割成小块揭取，运到海外后重新拼接时错位，同一洞窟不同部位的壁画被错误拼接，不同洞窟相同题材的壁画甚至被张冠李戴。在考证壁画原位后，我在电脑里将壁画照片进行裁剪，再重新排列组合。”赵莉说。

　　只有对每个洞窟了如指掌，做到胸有成竹，才能完成复原。从参加工作开始，赵莉白天上洞窟，晚上读佛经，“只有熟悉相关佛经，才能考证壁画题材内容的出处，把壁画和佛经对应起来，了解壁画里的世界。”

　　数不清在克孜尔石窟群跑了多少趟，在千疮百孔的洞窟里，赵莉对着壁面，在电脑里将一块块拼接错误的壁画图像拆分、组合，再重新归位，“要核对壁画图案是否吻合，尺寸是否合适，有些看着对了，过两天再一看，又发现不对的地方，只能重来。”

　　直到2020年，克孜尔石窟大部分壁画找到了原位，并进行了图像复原。赵莉将这些复原的壁画集结成《克孜尔石窟壁画复原研究》出版，收录图版1200余幅，是目前为止收录克孜尔石窟流散壁画最全的大型研究性图集。“仍有40多块残片找不到位置，可能它们所在的洞窟壁面早已坍塌，永远也找不到原来的‘家’了。”赵莉难掩伤感。

　　克孜尔石窟是龟兹石窟群的一部分。现在，赵莉已经开始另外两大石窟——库木吐喇石窟和森木赛姆石窟壁画的复原研究工作。“已经搜集到了200余幅高清图片。”赵莉说。

(责编：郝孟佳、李昉)

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