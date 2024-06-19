中国女排在世界女排联赛中国香港站取得四连胜之际，一个关于她们的展览6月17日在香港揭幕。

走进香港教育大学大埔校园图书馆，“国家荣誉——中国女排精神展”几个大字格外引人注目。展厅内有丰富的图片和文字说明，有1981年、2003年和2019年中国女排赢得的世界杯冠军奖杯，有1984年洛杉矶、2004年雅典和2016年里约奥运会金牌，还有运动员们穿过的球衣和球鞋……展厅内的屏幕上，反复播放着从1981年到2019年，女排姑娘们赢得10个世界冠军时的画面。

这些珍贵的展品，原本珍藏在中国排球学院里，学院是在2017年11月由中国排球协会和天津体育学院合作共建的，就设在天津体院内。

香港教育大学校长李子建说，他今年3月去天津体育学院访问期间参观中国女排精神展，深受感动，因此决定将展览搬到香港展出。“我感觉这个展览非常好。香港教育大学是以师范教育为本的公立大学，体育是教育的重要组成部分，我们特别重视体育。”

李子建的想法得到了天津体院和中国排球学院的支持，多方配合下，展览终于来到香港。李子建表示：“中国女排是我们国家的骄傲，是爱国教育一个很重要的例子。我们欣赏女排表现的背后，也等于认同了我们国家的成就。通过展览，可以让香港市民认识中国女排，了解她们的拼搏精神。”

前中国女排自由人张娜现在担任中国排球学院常务副院长，她曾是中国队赢得2003年世界杯冠军和2004年雅典奥运会冠军时的主力队员。张娜参加完揭幕仪式后，还志愿当了一次现场解说员。

“我今天特意穿上了雅典奥运会领奖时的衣服。”张娜指着展台上女排队员在雅典奥运会最高领奖台的合影说。

前女排队长魏秋月也参加了展览揭幕仪式。曾随中国女排赢得里约奥运会金牌的魏秋月说，希望香港的运动员和学生看了展览后，能把女排精神运用到平时的生活中，“在挫折中不断成长，让自己成熟，在挫折中让自己达到新的顶峰”。

这次展览将持续到7月1日，李子建说，已经有超过100个香港大中小学团体表示要来参观展览。他相信青少年看了之后肯定会受到触动。

“通过这次体育和文化的交流，我希望教大学生和香港年轻人，不论在运动场还是其他领域，都能以坚毅的精神和积极的心态面对困难，向个人目标进发，并为社会和国家做出贡献。”李子建说。

（据新华社香港6月17日电 记者王子江）

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