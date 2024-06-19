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复旦大学全面开启“AI大课”计划

2024年06月19日08:09 | 来源：科技日报
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原标题：复旦大学全面开启“AI大课”计划

记者6月16日获悉，从今年秋季学期开始，复旦大学将在2024—2025学年推出至少100门AI领域课程，加快构建科学智能创新生态，打开AI+融合创新人才培养新局面。据悉，这一轮人工智能课程体系建设和教育模式改革被称为“AI大课”计划。

复旦“AI大课”计划将打造一个面向多层次高水平人群且本研一体化的“AI-BEST”课程体系，学生可以跨专业、跨学科、跨年级选择课程。

“AI-BEST”课程体系中，AI-B课程即AI-Basic Courses，为AI通识基础课程。这类课程面向全校学生开设，AI零基础学生也能听得懂、跟得上。B1类课程主要面向理工医科有计算机应用基础的学生；B2类课程主要面向人文社科专业的学生。AI-E课程即AI-Essential Courses，为AI专业核心课程，是AI学科专业的核心示范课程。选修这些课程的学生，需要具备人工智能专业基础知识。AI-S课程即AI-Subject Courses，是AI学科进阶课程，适合具有学科交叉背景的学生。AI-T课程即AI-Thematic Courses，是面向应用和科研的课程，适合有志于在AI垂直领域发展的教师和学生。

复旦大学人工智能创新与产业研究院副院长程远是AI-T课程的任课教师。他告诉记者，以AI药物设计课为例，课程原本是通过案例教学向学生介绍AI在药物设计领域的应用。该课程升级为AI-T课程后，将把着力点放在解决产业应用的关键问题上，同时引入企业师资，把企业遇到的具体问题变成学生要探究的课程实训项目。

据介绍，“AI-BEST”课程建设是教育教学改革的重要抓手，为学校构建人工智能驱动的科学研究（AI4S）科研生态拼上了最后一块拼图。“我们不是成立一个人工智能学院，而是要建设科学智能创新生态。”复旦大学研究生院常务副院长陈焱介绍，AI课程将面向复旦大学的全体学生开放，尽快融入每一个学科、每一个专业。从2024级开始，每个学位项目的修读方案都将明确AI素养和能力的培养要求。

（傅萱 记者王春）

(责编：郝孟佳、李昉)

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