原标题：首批红色爱国主义示范学校授牌

图为广西师范大学学生罗晓莹体验沉浸式红色爱国主义教育产品。受访者供图

6月15日，由中国校园健康行动领导小组办公室、中国关心下一代健康体育基金会联合主办的“弘爱国·中国心·兴中华”沉浸式红色爱国主义教育走进全国校园活动启动暨中国关心下一代爱心行捐赠仪式在北京举行。广西师范大学、湖北理工学院、大连民族大学等五所学校成为第一批“沉浸式红色爱国主义示范学校”，并获得授牌。

在活动中，学生通过所在学校的汽车驾驶员培训VR模拟器，“穿越”到模拟的战争场景中。“通过模拟驾驶器，我被带入了硝烟弥漫的战场，成为了一名肩负重要物资运输任务的汽车兵。在模拟战场中，我驾驶着车辆穿越火线，躲避敌人的轰炸，每一次加速和转弯都让我感受到战争的残酷，更让我深刻体会到革命先烈们的英勇无畏和牺牲精神。”广西师范大学学生罗晓莹在现场体验后说。

“红色教育是青少年成长的必修课。”中国关心下一代工作委员会副秘书长李幼林表示，“在信息技术飞速发展的今天，我们应当积极探索‘互联网+红色教育’新模式，运用虚拟现实、数字博物馆、在线互动平台等现代科技手段，让红色文化更加鲜活地展现在青少年面前，让红色基因在创新中得到更好的传承。”

中国关心下一代健康体育基金会爱心行基金副理事长陈学斌介绍，沉浸式红色爱国主义教育活动目前已经覆盖了9个省区市60多所高校的150多万名大学生，未来三年将在全国700多所高校落地，覆盖学生群体达1500万人。

（记者马爱平）

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