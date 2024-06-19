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中国石油大学（华东）：学生社区成育人课堂

2024年06月19日08:08 | 来源：科技日报
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原标题：中国石油大学（华东）：学生社区成育人课堂

知名教授走进学生社区，研讨交流会上师生交流碰撞……近日，记者走进中国石油大学（华东）（以下简称中石大）看到，“一站式”学生社区在这里渐成风尚。

2023年起，中石大着力打造“一站式”社区育人体系，将学生社区由单一生活空间转变为集思想教育、师生交流、科研创新、生活服务为一体的综合功能场域，让“小社区”凝聚育人“大合力”。

思政教育“零距离”

近日，中石大地球科学与技术学院在“勘未来”学生成长社区开展了一堂别开生面的思政课，思政教师与学生面对面共学共研，让学生受益匪浅。“勘未来”学生成长社区是中石大打造的首个“一站式”学生社区。学校地球科学与技术学院邀请思政教师走进学生社区，让他们以“小切口”展示“大道理”，用“身边事”解读“大政策”，实现了思政教育“零距离”。

“听了老师对能源安全形势的分析，我认识到保障国家能源安全的重要意义，也更坚定了从事能源勘探的决心。”学校地球科学与技术学院地质学专业2022级学生于安祺说。

为进一步将思政教育融入学生日常生活，中石大地球科学与技术学院在学生社区构建多维宣讲场景，组建“勘探尖兵”青春宣讲团，引导学生化身主讲人，以青年讲带领青年听、青年悟。

“我们把思政教育与校情院史、学科专业相融合，让思政课走进学生社区，贴近学生思想和生活实际。”中石大地球科学与技术学院党委副书记郑珊珊说。

育人力量“沉下去”

日前，中石大勘查技术与工程专业学生何煦遇到了课程难度大、个人发展方向不明朗等困惑。在学校地球科学与技术学院，不少学生遇到了像他一样的烦恼。

班主任张军华得知这一情况后，第一时间走进“勘未来”学生成长社区，与何煦谈心交流。在张军华的开导下，何煦迅速调整状态，学习成绩快速提升。

为让学生获得有针对性的学习辅导，“勘未来”学生成长社区打造了“启明星”课堂，邀请任课教师担任讲师为学生们讲述学习方法、解答课程难题。同时，社区定期组织“尖兵”研讨班、学习交流会，营造良好的学习氛围。

无独有偶，中石大材料科学与工程学院开展的“大材有约”社区下午茶系列活动，也帮助学生解答学业难题、成长困惑。

“通过和老师交流，我对专业学习充满了信心和动力。未来，我要做‘大国工匠’，打造‘国之重器’。”中石大材料科学与工程学院学生李秉罡告诉记者，社区下午茶活动为他和同学们答疑解惑，激发了他们的学习动力。

中石大材料科学与工程学院教授戴昉纳表示：“社区下午茶活动有效推动了育人力量下沉。班主任、辅导员、任课老师深入学生社区，与学生面对面、零距离交流，了解他们的真实想法，做到‘以学生为中心’开展教育教学工作。”

创新实践“火起来”

在中石大，“一站式”学生社区不仅方便学生的日常生活和学习，还创设了丰富的社会实践场域和科创平台，鼓励学生勇于创新和实践。

中石大研究生公寓楼下的两间活动室，是学校计算机科学与技术学院智能车竞赛的训练基地。在这里，学生们正热火朝天地备战比赛。

“智能车竞赛备赛周期长，对场地的要求极为严格。过去，我们受到空间的限制，备赛相对困难。‘一站式’学生社区帮我们解决了场地难题，让我们专心备战。” 中石大计算机科学与技术学院研究生石章宏介绍，去年，中石大智能车团队斩获两项国家级一等奖，一项国家级二等奖。

今年3月，中石大春晖志愿服务队以学生社区为阵地，开展了一系列志愿服务活动。“在这里，我们不仅可以招募到优秀的学生志愿者，还可以利用各类资源，打造更多的优秀志愿服务项目。”春晖志愿服务队队长范思琦说。

现如今，中石大已建成“一站式”学生社区物理空间面积8575平方米，各类活动空间84间，已建成总面积近200平方米的“一站式”学生社区服务中心。

中石大党委学生工作部副部长张程表示：“学校将继续探索‘一站式’学生社区综合管理新思路，全面加强学生社区建设工作的整体性、系统性和协同性，达到‘1+1>2’的育人效果。”

（记者 宋迎迎 通讯员 杨安 王圣钧）

(责编：郝孟佳、李昉)

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