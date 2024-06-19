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常州大学发挥专业优势建设科技智库

2024年06月19日08:07 | 来源：科技日报
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原标题：常州大学发挥专业优势建设科技智库

6月上旬，江苏省常州市举办第二届江苏科技智库研讨会，常州大学和江苏省苏科创新战略研究院签订战略合作协议，双方将强化科技智库建设，开展决策咨询研究。

常州大学党委副书记、校长陈海群表示，科技智库作为科学技术与思想智库的结合体，在支撑完善国家及区域科技战略规划、建设布局等方面发挥着重要作用，对于深化和引领我国科技创新实践、产业优化升级有着重大意义。高校是科技第一生产力、人才第一资源、创新第一动力的重要结合点，在科学研究、公共决策和成果转化等领域占据独特地位。因此，要充分发挥学科专业特色优势，深入组织调查研究，积极建言献策，当好党和政府科学决策的智囊团。

据悉，常州大学是“江苏高水平大学建设高峰计划”建设高校之一。近年来，学校凝聚学科优势和专业力量加强智库建设，先后成立了苏南现代化研究院、江苏财税政策研究院、中吴智库等一批特色新型智库，打造了一支由“学术大咖”领衔的高水平研究队伍，产出了一批高质量决策咨询成果。

“下一步，我们将聚焦科技创新，汇聚人才力量，拓展国际视野，建设协作网络，以智库建设新成果持续赋能高水平大学建设。”陈海群表示。

（柳鑫 盛熠 记者李诏宇）

(责编：郝孟佳、李昉)

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