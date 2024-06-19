原标题：为基础学科培养拔尖后备人才

“此次能够入选‘培基筑梦计划’，我感到非常幸运。未来，我想成为一名化学家，参与材料制备方面的实验，利用化学知识制备新材料或医疗器械。”近日，入选化学学科“培基筑梦计划”的哈尔滨市第九中学高一学生李佳熙告诉记者。

“培基筑梦计划”是黑龙江省自主实施的一项基础学科拔尖后备人才培养工作。这个计划以“中学生英才计划”为样板，旨在选拔一批品学兼优、学有余力的高中学生提前走进高水平大学，在著名科学家指导下参加为期一年的基础科学研究、学术研讨和科研实践，使中学生感受名师魅力、体验科研过程、提高创新能力、树立科学志向。

黑龙江省科协联合黑龙江省教育厅日前举行“培基筑梦计划”启动仪式。首期“培基筑梦计划”聘请哈尔滨工程大学5名教授为导师，确定哈尔滨市第六中学、哈尔滨市第九中学为生源基地。两所中学选拔了200名对基础学科具有浓厚兴趣的高一和高二学生，让他们根据个人兴趣爱好选报导师。数学、物理、化学、生物、计算机等学科导师及专家组对报名学生进行了集中面试，最终每学科确定5人入选计划。其他学生将作为非正式学员广泛参与学科素质培养活动。

在参加面试的学生中，报名数学学科的最多，达到50人。“通过面试，我深切感受到学生们对知识的渴求和对科学的热爱，希望他们日后能在人工智能、量子通信等方面贡献智慧和力量。”全国数学建模专家、“培基筑梦计划”数学学科导师沈继红教授说。

在“培基筑梦计划”中，导师和培养团队将从学生兴趣和特点出发，遵循因材施教原则，以兴趣培养为导向，采用“一人一选题”培养方式，明确研究方向，制定培养方案，组织学科活动，锻炼学生自主发现问题、分析问题、解决问题的能力，引领和鼓舞学生投身世界科技强国建设。

黑龙江省科协党组成员、副主席闫志金表示，黑龙江省科协将持续加大基础学科拔尖后备人才培养工作力度，建立高校与中学联合发现和培养科技创新后备人才的有效模式，发现和培养一批具备科学家潜质的青少年，推动基础学科拔尖后备人才培养走向常态化、制度化。

（记者 李丽云 朱 虹）

(责编：郝孟佳、李昉)