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2024年高校毕业生就业创业“政策宣传月”活动于6月集中开展

2024年06月18日21:47 | 来源：新华网
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　　新华社北京6月18日电（记者王鹏）记者18日从教育部获悉，为进一步加大就业创业政策宣传力度，帮助更多毕业生和用人单位充分知晓并用足用好各项促就业政策，推动各项政策加快落地显效，教育部近日印发通知，部署6月份在全国范围内集中开展2024年高校毕业生就业创业“政策宣传月”活动。

　　据悉，活动期间，教育部将在部官网和国家大学生就业服务平台发布《高校毕业生等青年就业创业政策汇编》、高校毕业生就业“政策公告”，组织编绘省、市两级促就业“政策地图”，重点宣传党中央、国务院关于高校毕业生就业创业部署要求，宣传中央有关部门和各地方在促进高校毕业生基层就业、自主创业、参军入伍、权益保障等方面的政策举措。同时，通过国家大学生就业服务平台推出“互联网+就业指导”公益直播课，组织全国高校毕业生就业创业指导委员会19个分行业就指委委员进园区、进企业、进高校、进社区宣讲。

　　通知要求，各高校要通过就业指导课、形势政策课、专题培训沙龙等多种方式，面向不同群体，有针对性地开展就业创业政策解读。鼓励各地各高校创新方式方法，围绕高校毕业生现实关心的就业创业问题，通过一对一辅导、政策问答、线上咨询等多种形式把政策讲清讲透。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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