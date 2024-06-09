一、知识运用评析

2024年高考英语知识运用部分语篇主题积极向上，体现育人价值。试题注重在真实的语境中考查基础语言知识和文化知识，突出语境的创设，强调对语言知识运用能力的考查。

1. 立意积极向上，体现育人功能

知识运用部分的选材注重价值引领，体现学科的育人功能。完形填空的体裁是记叙文，文章主题鲜明，脉络清晰，难度适中。文章讲述“我”虽然对戏剧表演不感兴趣，但是在与朋友一同报名参加音乐剧面试，“我”获得主要角色，最终通过努力在表演中获得成功，从而树立自信并体验到尝试新事物的快乐。文章启示考生在成长过程中要走出自己舒适区，勇于尝试新事物，接受挑战，成就更好的自我。语法填空A篇介绍了“慢下来”对人成长的积极意义，B篇中一名长寿老人传授了“要适度”的健康生活秘诀，C篇讲述了向陌生人传递善意的经历。试题选材对考生情感、态度、价值观的培养与塑造起到积极正面的引导。

2. 注重基础，突出主干

知识运用部分突出对主干知识的考查。完形填空和语法填空两部分题目各有侧重。完形填空题目考点以表达故事主干内容的实词为主，包括动词、名词、形容词和副词。语法填空题目重点考查了时态、非谓语、从句等主干知识。

3. 依托语境，发展语言运用能力

知识运用部分试题体现语境的创设，强调对语言运用能力的考查。考生在完成完形填空和语法填空题目的过程中，需要在正确理解语篇主旨大意的基础上，把握具体语境中不同词语、句子与整个篇章结构之间的联系。完形填空试题强调语篇和语境，注重考查考生在上下文中运用词汇的能力。语法填空以情境为载体，考查考生在语篇中理解和运用语法的能力，体现“形式—意义—使用”的三维动态语法观。

二、阅读理解评析

2024年高考英语阅读理解试题题材广泛，凸显主题语境的育人功能。依托语篇，全面考查考生的阅读理解能力，突出高阶思维的考查，引导中学教学回归课标、回归课堂。

1. 坚持价值引领，践行学科育人理念

阅读理解部分突出英语学科特点，“以文育人，以文化人”，落实立德树人的根本任务。2024年高考英语试题阅读语篇的主题语境涵盖人与自我、人与社会和人与自然，题材丰富，涉及的主题贴近时代、贴近社会、贴近生活、贴近学生。阅读B篇讲述了作者在一次考试失败后，不断突破自我、锲而不舍追逐梦想的历程；阅读C篇指出人类应停止“宇宙是不是模拟”的争论，依托新的科技成果，创造性地探索未知世界；阅读D篇从科学的视角探讨道德规范的根源。考生在作答过程中体验自我成长的过程，感知科学技术的进步和理解社会美德的重要意义。

2. 贯彻素养立意，凸显思维品质考查

《课标》要求学生能够在相对熟悉或不太熟悉的情境中，理解不同类型语篇所传递的意义、意图和情感态度。阅读C篇和D篇关注前沿科技及人类社会所面临的热点问题，有利于考生涵养科学探究精神，为构建人类命运共同体奠定基础。阅读还原题启示考生在待人接物的过程中要灵活、辩证。以上三个语篇从文本内容和题目设置上鼓励考生调动语言知识和文化知识综合理解和分析语篇所传递的主题意义，强调对重点信息的纵深性理解，挖掘语篇的深层含义，重点考查学生归纳概括、逻辑推理等高阶思维能力。

3. 基于语篇命题，与教学良好互动

阅读理解主要考查学生理解书面语篇的能力，其中包括对语篇内容、语篇结构的理解和把握，也包括对语篇内容的分析、阐释和评价。阅读理解试题依旧选择了学生非常熟悉的应用文、记叙文、说明文和议论文四种常见语篇类型。考查阅读理解能力均在语篇层次上进行，阅读理解问题的设置基于语篇的文体特征，紧密关联各个版本教材中核心的阅读任务形式。

三、书面表达评价

2024年高考英语书面表达紧扣教育目标，既注重价值引领，又强调思维培养和语言交际能力的提升。

1. 立足核心素养，彰显育人价值

书面表达题目设计旨在考查考生的核心素养，注重评价考生的综合素质。第一节要求考生反思成长中的挫折，并在解决问题中重新审视“独立”这一人生课题，帮助他们树立正确的价值观念。第二节要求考生通过青少年的视角介绍新中国成立以来的重大成就，激发爱国情怀、社会责任感和公民自豪感，增强文化自信，体现育人价值。

2. 突出学科知识，考查关键能力

书面表达试题强调基础性和综合性，考查在真实语境中灵活运用语言知识和文化知识的能力。第一节42和43题要求考生在理解文章的基础上，结合自己的思考表达个人观点，突出理解、分析和综合运用语言的能力。第二节要求考生向外国好友介绍我国重大成就和理由，考查信息选择、意义表达和交际合理等学科关键能力，从而实现得体表达和有效交流。

3. 注重语言运用，展现思维品质

书面表达试题着重考查考生在具体情境中运用英语表达意义的能力，展示其逻辑思维和思辨能力。第一节43题要求考生思考“独立”与“合作”的辩证关系，并表达自己对“独立”的理解，引导考生对现象进行比较和分析，展示其逻辑思维和思辨能力。第二节要求考生介绍中国的发展成就，不仅需要表达对成就的认同感，还要符合对方的需求，展现考生综合语言运用能力。

4. 贴近生活实际，注重考教衔接

书面表达题目紧密联系考生的生活实际，使其在真实语境中使用英语进行交流。第二节情境设计合理，体现交际的真实性，引导教师重视真实情境的创设，帮助考生学会选择得体的语言开展有效交流，从而实现教学与考试的有机结合，发挥积极的教学反拨作用，实现教与学的良性互动。

点评专家：

北京教育科学研究院 高级教师 陈新忠

北京汇文中学 正高级教师 梁亚平

北京教育学院石景山分院 高级教师 钟淑梅

北京市西城区教育研修学院 高级教师 闫雪梅

北京市密云区教师研修学院 高级教师 赵琳

(责编：孙竞、熊旭)