本报北京6月7日电 （记者丁雅诵、吴月）6月7日是全国高考首日。记者从教育部教育考试院了解到，2024年全国高考报名人数达到1342万人。全国设7926个考点，35.9万个普通考场，2.2万个备用考场，安排监考员107万人。各地各部门采取一系列措施，全力确保平安高考。

教育部教育考试院相关负责人介绍，为确保试题试卷安全，在试卷命制、印刷、运送、保管、分发等各环节，严格实施一岗多控、人技联防。

据了解，教育部会同公安、网信等部门联合开展打击作弊专项行动，会同工信部门加强考点周边电磁环境治理，重点打击利用手机等无线电设备实施考试作弊的违法行为。同时，指导各地制定专项治理工作方案，加强校外培训机构涉高考行为的规范管理，严厉打击虚假宣传、组织诈骗或作弊等违法违规行为。

“教育部今年为11省（区、市）共15名盲人考生专门命制盲文试卷，还为1.1万余名残障考生提供合理便利和帮助。”教育部教育考试院相关负责人介绍，各地开展高考护航行动，进一步优化考试服务，做好考生出行、食宿等方面的综合保障，着力营造安心、舒心、暖心的考试环境。

此外，针对今年考试期间可能出现的地震、暴雨、洪涝等自然灾害以及交通事故等突发公共事件，各地各部门进一步完善应急预案，细化工作举措。

《 人民日报 》（ 2024年06月08日 04 版）

(责编：李昉、郝孟佳)