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为海外学子打开“中国之窗”（海外纪闻）

——访中国大学首个海外分校

2024年06月08日09:03 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　马来西亚雪兰莪州的厦门大学马来西亚分校教学楼全貌。
　　厦门大学马来西亚分校供图（新华社发）

　　碧空悠悠，湖水如镜。西洋风格搭配闽南传统燕尾脊屋顶的建筑坐落于葱翠之中，陈嘉庚雕塑在晨光中投下长长的影子，学生们迈着轻快的步伐赶往教室。厦门大学马来西亚分校（简称“厦大马校”）的清晨充满生机。如今，这所高等学府成为中马高等教育合作的旗舰项目。

　　今年4月，厦大马校迎来约500名来自世界各地的春季入学新生。自2015年开始招生以来，已有来自40多个国家和地区逾1.2万名学生在这里求学，开启梦想旅程。

　　“在这里读完大学后，我还想申请去中国继续深造。”在大一新生蔡咏霓的规划中，“中国”是关键词。这个热爱中华文化的马来西亚女生有一个梦想——运营一个中国旅游主题的新媒体账号，让更多人了解中国。

　　蔡咏霓目前就读广告专业，不仅要学习影视制作、视觉设计、数据分析，还会涉猎心理学、传播学。在丰富紧凑的课程中，她感到自己每天都在向梦想靠近。

　　马来西亚通讯部副部长张念群曾任教育部副部长，是厦大马校迅速发展的见证者。她说，厦大马校为马来西亚带来中国优质高等教育资源，如今深受马来西亚社会各界认可：“现在申请这所学校的人越来越多，热度越来越高了。”

　　如今，厦大马校设有10个学院，开办23个本科专业、11个硕士专业、6个博士专业、3个预科专业，涵盖文理工医商等多个学科门类。临床医学、神经系统与行为科学、工程学、社会科学总论4个学科进入基本科学指标数据库（ESI）全球前1%。据ESI最新统计，厦大马校师生发表论文的篇均引用率位居马来西亚高校第一。学校的前沿学科，如东南亚研究、海洋科学、工科、商科，深受东南亚学子欢迎。

　　厦门大学海外办学办执行主任余宏波说，厦大马校逐步走出一条具有中国特色的海外办学新路，在人才培养、学科建设、科研创新、文化交流、国际合作等领域取得长足进步。

　　厦大马校以马来西亚为基点，立足东盟，辐射共建“一带一路”国家和地区。一批批优秀学子在多元文化交融的校园里成长成才，朝气蓬勃地走出校门、走向世界。厦大马校校长王瑞芳说，学校迄今已培养了5届共4849名毕业生，很多专业素质过硬、熟悉国际环境、通晓国际规则的青年人才进入共建“一带一路”重要行业领域就业。

　　此外，在厦大马校，来自不同国家的学生互学互鉴、相知相融，在多元文化氛围中缔结友谊、携手进步。与此同时，从主办汉语辩论赛，到举办中国民族音乐会和非物质文化遗产展示，厦大马校也成为中华文化海外传播的重要平台，为中国同马来西亚、东南亚国家搭建起人文交流的桥梁。

　　“我们希望培养更多跨文化交流人才，学生将来能为中马、中国同东盟的合作，乃至共建‘一带一路’国家的交流发挥积极作用。”王瑞芳说，不同国家的学生经过多年共同学习和生活，彼此了解，深入交流，可能形成终生友谊，“这是更深层次的民心相通”。

　　（据新华社电  记者毛鹏飞、韩梁、付敏）

(责编：李昉、郝孟佳)

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