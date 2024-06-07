人民网北京6月7日电 （记者孙竞）日前，对外经济贸易大学首届世界重要教育中心建设学术论坛暨“世界重要教育中心研究院”揭牌仪式在该校举行。

对外经济贸易大学党委书记黄宝印在致辞中表示，全球新一轮科技变革、产业变革以及教育变革正在重构全球创新版图和重塑全球教育治理结构，尽快使我国成为具有强大影响力的世界重要教育中心具有前所未有的历史条件和良好基础。他介绍，贸大“外”字特色突出，开放型世界经济是“双一流”建设学科群，有英语学院和涵盖12个语种的外语学院，有包括区域国别研究院、教育与开放经济研究中心等多个实体性研究机构的国家对外开放研究院。成立对外经济贸易大学世界重要教育中心研究院，就是充分发挥贸大学科优势，以世界教育观的视角，聚焦世界重要教育中心建设重大课题，组织力量深入研究，更好服务国家发展战略和对外开放大局，加快建设特色鲜明的世界一流大学。

论坛现场。对外经济贸易大学供图

中国科学院院士、中国学位与研究生教育学会会长杨卫指出，成为世界教育中心需要具备“拥有全球最优秀的学生”“可培养一流大学的师资”“可孕育学术界的新学派”“形成新的大学教育理念”等特征。清华大学教育研究院院长石中英谈到，世界重要教育中心是一个具有中国特色的话语范式，与以往西方教育中心边缘理论不同，中国建设的世界重要教育中心是多元的、互动的、能够充分反映教育改革发展基本规律的。

北京师范大学高等教育研究院院长周海涛提出，要培养世界重要教育中心研究团队，做好人才引进工作，发挥多方协同优势。中国教育学会副秘书长高书国认为，建设世界重要教育中心，在理论层面要借鉴多学科的研究理论和研究方式，在实践层面要加强制度性建设，发挥制度引领作用，重塑制度竞争优势，做好基础保障。

论坛上，对外经济贸易大学校长赵忠秀为研究院专家委员会委员颁发聘书。他表示，期待通过相互协作努力，共同促进具有强大影响力的世界重要教育中心建设。

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