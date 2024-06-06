2024年全国高考即将拉开帷幕，广大学子将走进考场，为梦想而战。人民网推出“助梦高考生 校长有话说”系列报道，邀请多所“双一流”高校书记、校长为高考学子送上寄语，鼓励大家以青春最美的姿态，勇毅前行。 那些不断进取的岁月，是记忆浅滩上的粼粼波光，是长夜里的漫漫星辰。乾坤未定，静待东风；天地辽阔，一往无前。愿学子们无畏高考，踏浪前行，加油！

人民网北京6月6日电 （记者郝孟佳）“学海泛舟十二载，终到腾云揽月时。在你们即将奔赴考场之际，我谨代表重庆大学祝大家，恒奋斗之志，扬青春之力，执自信之笔，书成功之卷。我坚信，韶光因你而美丽，未来因你而可期。”2024年全国高考即将拉开大幕之际，中国工程院院士、重庆大学校长王树新通过人民网向全体考生送上温情寄语。

王树新介绍，95年前，重庆大学在山城重庆宣告成立，由此开启了重大人“研究学术、造就人才、佑启乡邦、振导社会”的奋进征程。多年来，重庆大学始终与国家发展同频共振，与民族未来紧密相连，培养造就了大批德才兼备的高素质人才。

王树新表示，重庆大学师资力量雄厚，300余人次国家级各类人才、3200余名高素质专业人才将护航学子们的成长。学校涵盖大能源、大制造、大建筑、大人文、大信息、大健康等领域的学科综合布局，包括5个全国重点实验室在内的上百个国家级、省部级科研平台，61个国家级一流本科专业，都将是学子们施展才华的广阔舞台。

王树新说：“在重庆大学，学子们将接受系统的高等教育，开启专业的学术训练。在规模位居西部地区前列的重大图书馆徜徉书海；在西南地区高校最大的体育中心强健体魄；在课堂内外、创新实践、文化交流和国际合作中，锤炼心智品格，厚植科学素养，不断提高自主学习和解决复杂问题的能力，逐步成长为具有家国情怀和全球视野、面向未来的复合型创新人才。”

“亲爱的学子们，重庆大学是你们成长成才的港湾，也是你们放飞梦想的起点。让我们一起携手向未来，在强国建设、民族复兴的伟大征程中，绽放青春芳华、书写奋斗新篇。”王树新说。

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