原标题：全国专家齐聚云南普洱学院探讨大中小学思政教育一体化

近日，第四届全国思想政治理论课教师教学能力建设发展论坛暨新时代大中小学思想政治教育一体化建设高端研讨会在云南省普洱学院举办。来自全国200余名大中小学专家、学者和教师出席活动，共同探讨思政课教学之道，交流深化大中小学思想政治教育一体化的有效策略。

主题报告环节，北京师范大学马克思主义学院熊晓琳教授作题为《新时代思政课教师教学能力建设的思考与实践》的主旨报告，强调思政课教师要通过不断提升政治素养类能力、教学认知类能力、教学实施类能力和教学交往类能力，切实做到“三个一”即“明确一份担当、强化一个意识和确立一个理念”。此外，赣南师范大学副校长邱小云教授、大中小学德育一体化国家教材建设重点研究基地副主任吴晓云教授分别围绕《红色文化与大中小思政课一体化》《关于大中小学思想政治教育一体化的几点思考》作主旨报告。主旨发言环节，专家学者先后聚焦“思政课内涵式发展”“思政课建设与党的理论武装同步推进”以及“思政课改革创新”等主题作发言。

分论坛上，来自全国大中小学的专家、学者和思政课教师分组围绕“什么样的思政课让学生‘心动’”“如何锻造乐为敢为有为的思政课教师队伍”“不对话就退化——一名思政课教师的课堂故事与反思”等主题交流发言，结合教学实践共同探讨新时代构建大中小学思想政治教育一体化建设的新路径、新举措和新格局。

会上，普洱学院党委书记胡国云为熊晓琳颁发“普洱学院马克思主义学院名誉院长”聘书。胡国云表示，普洱学院将以此次论坛为契机，自觉担起主体责任，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人根本任务，努力培养更多让党放心、爱国奉献、担当民族复兴重任的时代新人。

（光明日报全媒体记者徐鑫雨 通讯员李鑫）

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