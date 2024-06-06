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中国法学会研讨加快建设法治社会

2024年06月06日08:30 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京6月5日电  （记者金歆）中国法学会5日在京举行研讨会，与会的法学法律工作者围绕“加快建设法治社会”进行研讨。

据介绍，中国法学会充分发挥法治智库作用，依托立法专家咨询会等平台积极服务社会重要领域立法。充分发挥中国法学会及所属研究会、地方各级法学会及所属研究会、团体会员和个人会员作用，深入开展法律咨询、法律培训等形式多样的法律服务，不断增强人民群众法治获得感、幸福感、安全感。坚持和发展新时代“枫桥经验”，建好用好法学会基层服务站点，推动首席法律咨询专家积极开展法律咨询服务、矛盾纠纷预防化解等工作，助力提升矛盾纠纷预防化解和信访工作法治化水平，更好服务更高水平的平安中国、法治中国建设。

研讨会上，与会人员还围绕“大力推进全民守法  为加快建设法治社会贡献力量”“创新矛盾纠纷化解制度机制  提升社会治理法治化水平”“完善全民守法激励机制”等主题进行发言。

中国法学会会长王晨在研讨会上表示，中国法学会将持续深入学习贯彻习近平法治思想和党的二十大部署要求，持续发挥法学会全面依法治国“智囊团”“思想库”“人才库”作用，团结带领广大法学法律工作者积极投身法治社会建设实践，为在法治轨道上全面建设社会主义现代化国家贡献力量。

《 人民日报 》（ 2024年06月06日 07 版）

(责编：李依环、李昉)

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