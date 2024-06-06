原标题：面对考前焦虑家长、考生怎么办

高三学生参加趣味减压游戏。 新华社发 许传宝摄

“我们对孩子没有要求呀，为什么他面对考试还是这样紧张？”“我也不想去想，但就是害怕自己这次参加高考会考得很糟糕，怎么办？”

日前，一名今年准备参加高考的考生在父母的陪伴下，找到解放军总医院海南医院医学心理科心理治疗师武雅娇，倾诉近日的焦虑。2024年高考即将来临，很多学生难免产生紧张焦虑的情绪，具体症状表现为难以入睡、不想去学校、害怕考试等。

“以上症状是面对压力，身体出现的正常反应。”武雅娇说，高考的紧张氛围和其在考生与考生家长心中的分量，会激发个体应激反应：大脑杏仁核识别危险信号；下丘脑分泌肾上腺素，使血压升高、心率和呼吸频率加快；支气管舒张，抑制消化功能，增加排汗；皮质醇提升血糖水平，增加能量供应，以应对遇到的危机事件。

如何缓解躯体紧张？武雅娇说，激活副交感神经系统可以使心率平稳、血压降低、呼吸减缓。她建议通过以下几种方法缓解紧张情绪。一是用鼻子缓慢吸气，用嘴巴缓慢呼气，将注意力集中于呼吸本身的感觉上。在进入考场前、考试中、遇到难题时，都可以采用这种方法。二是想象自己正处在一个很安全的空间里答题，这个空间可以是让自己觉得安全的任何地方；或者想象一个可以陪伴支持自己的“内在帮助者”，这个帮助者可以是书籍、电视剧、游戏里的角色，也可以是植物、动物等。三是当陷入担忧想法中时，告诉自己“我正在陷入穷思竭虑中”，这时候可以看一看周围，将精力聚焦在自己的视觉、听觉等，分散注意力。四是身体紧绷时，可以抖抖腿、扭扭腰、摇摇头，抖动全身，然后深呼吸，放松身体肌肉。同时，考生在紧张时，可以告诉自己“没关系，我可以紧张，紧张是正常的”。

伴随孩子高考，父母产生焦虑的原因主要有以下几点。一是高考激活了父母过去面对重要选择时的心理创伤记忆；二是父母没有与孩子进行分离，觉得孩子的前途必须在自己的预设范围内，不能忍受失控；三是父母不知道如何识别以及处理焦虑。

在这种时候，家长做些什么可以更好地帮助到考生，同时也让自己平复情绪呢？武雅娇建议家长，如果觉察到自己的焦虑情绪，就尝试接纳自己的紧张和不安，减少焦虑情绪传递。如果不知道如何处理，可以与信任的人或专业人士进行交谈。同时，家长要告诉自己“我的任务不是解决和代替孩子面对焦虑，而是和孩子在一起”。另外，家长还应做到不夸大高考对孩子成长的意义。

同时，武雅娇提到，安抚是缓解躯体紧张最有效的方式。父母可以经常拍拍孩子、抱抱孩子，握握孩子的手，可以重复对孩子表达“我相信你”“我支持你”。其实，孩子担忧的不是能力问题，更多的是内心独自面对的恐惧。这就需要家长的支持，激活孩子的自信心和力量，以稳定他们的内心情绪。

武雅娇提醒，如果自我调整后仍然出现失眠、心慌气短、手抖、头晕头痛、坐立不安等症状，要尽快寻求专业医生的帮助。躯体紊乱严重时，需要在医生指导下辅助药物干预，使身心达到平稳状态，更好地面对考试。

（记者 王祝华 通讯员 李秋悦）

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