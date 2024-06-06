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高考临近考生如何科学饮食

2024年06月06日08:25 | 来源：科技日报
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原标题：高考临近考生如何科学饮食

高考临近，考生如何科学饮食成了很多家长关心的问题。专家提醒，考生在备考期间，切忌盲目进补和过量饮用提神饮料，应保证睡眠、注意营养、适度运动。

营养专家建议，越临近高考，越不要让孩子改变平常饮食习惯。一些家长认为进补可以提高记忆力，购买保健品给考生服用，这是不可取的。部分保健品会提高考生的代谢水平，增加肝肾负担，反而不利于考生身体健康。还有些家长让考生摄入过多大鱼大肉、山珍海味，这些食物可能增加学生肾脏和肝脏负担，导致腹泻、消化不良等问题，进而影响考生学习状态。

专家建议，考生饮食应遵循清淡、营养、有规律的原则。早餐最好包括谷薯类、肉蛋类、奶豆类、蔬果类，可以安排杂粮粥、麦片、面条等主食，搭配鸡蛋、牛奶和一些蔬果；午餐要注意荤素搭配、粗粮细粮结合，保证考生摄入充足的蛋白质，比如鱼肉、瘦肉、鸡蛋、牛奶、豆制品等；晚餐可以选择一些清淡食物，如小米粥、百合粥等，既不增加胃肠负担，还有助睡眠。

专家提醒，夏季天气炎热、湿度大，考生要注意口腔卫生，避免在考前进食过烫食物，少喝碳酸饮料，在饭后要及时漱口，多进食富含维生素的食物。避免暴饮暴食，尤其要少吃油腻、辛辣等刺激性食物。

备考期间，考生应合理安排作息时间，避免熬夜；适当运动促进血液循环和新陈代谢，以缓解压力、提高学习效率和身体免疫力。家长还应关注考生心理状态，避免将焦虑情绪传递给考生，多给考生一些正向鼓励，让其以积极乐观的心态面对高考。

（记者 华 凌）

(责编：郝孟佳、李昉)

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