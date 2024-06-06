甄 文文/图

日前，对外经济贸易大学举办第二十届国际青年文化节。图为文化节现场。

对外经济贸易大学第二十届国际青年文化节开幕式上，来华留学生在表演舞蹈。

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“在这里，我看到了多元文化的和谐共融。”近日，对外经济贸易大学举办来华留学教育七十周年暨第二十届国际青年文化节。其中，国际青年文化节吸引了来自128个国家的留学生参与。现场布置了74个国家的文化展台，包含五洲风情、中华文韵、国际培养、多彩社团、美食盛宴等文化展示区域。

多元文化绽放异彩

在文化节现场，各国学子舞动青春，以舞蹈为媒展现各自国家的艺术韵味。有的舞蹈热烈奔放，旋律激昂；有的舞蹈则优雅与激情并存，展现了独特魅力；有的舞蹈充满异域风情，尽显文化底蕴。

来自老挝的飞花，在舞蹈《鸡蛋花》中担当主角。她身着传统服饰，在舞台上轻盈舞动。“鸡蛋花是老挝的国花，代表着新生与希望。在舞台上，我听到了观众的热烈掌声，结交了许多新朋友，也领略了中国文化的博大精深。”飞花感慨道。

中国文化的精彩展示也将观众带入了一个新世界。京剧表演者技艺高超，赢得阵阵喝彩；中国民族乐器大合奏让人沉醉在美妙的旋律之中。

来自萨尔瓦多的林夕文，现就读于对外经济贸易大学国际政治专业。她深情地说：“文化节让我与其他国际学生不仅感受到了中华文化的博大精深，还见证了不同文化间的碰撞与交流。”

在中华美食展区前，不少来华留学生停下了脚步。来自阿根廷的阿古丝品尝了冰糖葫芦和煎饼果子后赞不绝口：“这些中国传统小吃美味极了！我特别喜欢。”

爱上中文这门语言

“来中国之前，我曾在萨尔瓦多参加过中国文化交流活动，比如中国舞蹈表演和书法展览等，这些经历让我对中国产生了浓厚的兴趣。”林夕文回忆道，正是这些经历让她萌发了来华留学的念头。

两年前，她怀揣梦想踏上了中国的土地。她坦言：“初来乍到，学习中文对我来说是一个巨大挑战。我的母语是西班牙语，与中文在发音和书写上都很不同。但通过不断努力，我逐渐爱上了这门美丽的语言——中文。”

“在我看来，中文不仅是一门语言，更是连接我与中国文化的桥梁。”在课余时间，林夕文参加了对外经济贸易大学的书法班和京剧社团，学习一些基本的书法技巧和京剧表演。“通过学习中国传统文化，我可以更深入地了解这个古老而神秘的国度，感受其深厚的文化底蕴。”

在学习中文的过程中，她也通过不同形式提升自己的中文水平。“我曾尝试用中文写一首诗来表达我对中国文化的热爱。虽然过程有些艰难，但当我完成作品时，感到非常兴奋和自豪。”

对于阿古丝来说，中国早已成为她心中的第二故乡。2017年，她奔赴中国开启高中学习，也开始学习中文。“我喜欢用中文与中国人沟通，他们有着与生俱来的亲切感。”毕业后，她回到祖国，但心中对中国的思念愈发浓烈。为了继续追寻自己的梦想，保持并提升中文水平，她再次到中国留学——在对外经济贸易大学继续深造。

希望能在中国发展

“中国幅员辽阔，就业机会很多。对我来说，掌握中文不仅仅是掌握一种技能，还找到了一把通向未来的金钥匙。我很庆幸自己一直未曾放弃学习中文。”来自法国的诺威说。

谈及对中国的印象，同为法国留学生的叶成祥滔滔不绝：“中国社会很安全，交通便利。中国人对我也非常友善和热情，就像回到了家一样。”

她从6岁开始，经常到中国参加夏令营学习中文，如今已可以随时为国际学生当翻译，帮助大家更好地沟通交流。“我对中国有着深厚的感情，希望以后能留在浙江温州发展。”

来自马达加斯加的李军将旅行视作了解中国的窗口。“中国历史悠久，文化底蕴丰富。我热爱旅行，因为这是我感知中国的方式。”他最喜欢的城市是西安，“这座古都拥有丰富的旅游资源和历史文化，我希望通过分享自己的见闻，让更多人看到一个真实立体的中国。”

林夕文对未来有着明确的规划和期望。她表示，会继续深入学习中文和中国文化，提高自己的语言能力和文化素养。同时，她还希望能够参与更多与中国文化相关的活动，如文化讲座、艺术展览等，更全面地了解中国的文化和历史。

“未来，我希望自己能在中国从事与国际政治相关的工作，为促进中国与萨尔瓦多之间的友好合作和交流贡献自己的力量。”林夕文说。

(责编：李昉、李依环)