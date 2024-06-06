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延缓老年运动能力下降的蛋白找到

2024年06月06日08:23 | 来源：科技日报
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原标题：延缓老年运动能力下降的蛋白找到

瑞士洛桑联邦理工学院科学家开展的一项新研究表明，可以通过增强Trio蛋白的表达来抵消果蝇与年龄相关的运动能力下降。相关论文发表于最新一期《细胞报告》杂志。

随着年龄的不断增长，人类的运动能力会明显下降。这种下降可以追溯到神经肌肉接头处发生的变化。而运动能力的退化又与运动突触末端的退化密切相关。在运动突触末端，信号从脊椎神经传递到肌肉。随着年龄增长，神经递质释放减少，启动肌肉运动的能力也随之变弱。

研究团队此次发现了一种可能的预防方法。他们发现，在衰老果蝇体内，调节突触结构的蛋白Trio减少，这导致其运动能力下降；增加Trio可以保持运动突触的完整性，并延缓运动强度的下降。

团队重点研究了通过增加衰老果蝇中Trio蛋白所带来的影响，比如，蛋白水平对神经肌肉接头结构和功能稳定性的影响。研究表明，与对照组相比，Trio水平升高的果蝇在中年时的运动能力更强。提高Trio的水平可以维持突触结构，防止其碎裂，并使突触在强烈刺激下保持更高的神经递质释放率。

这意味着，增强Trio蛋白可以稳定突触结构，从而缓解随衰老而来的运动能力的下降。这一发现为治疗与年龄相关的运动障碍突触退化提供了新方法。

（记者刘霞）

(责编：郝孟佳、李昉)

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