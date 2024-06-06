在泰国马汉科理工大学教学楼顶的卫星天线下，该校卫星研究实验室主任苏蓬萨·凯克利使用手机进行直播，他所使用的网络信号来自刚刚测试成功的中国低轨宽带卫星互联网。

这是近日中国商业航天公司银河航天与马汉科理工大学在泰国实现低轨卫星互联网宽带通信网络试验验证的场景。作为验证专家组成员，苏蓬萨说：“中国的商业航天公司带来了先进的卫星互联网技术，我们通过合作建立了试验系统，并开展了多项技术试验和测试，这为泰国探索卫星互联网应用提供了有力支持，也将进一步助力泰国在航天技术领域的能力建设。”

此次在泰国进行验证的低轨宽带通信试验星座名为“小蜘蛛网”，由8颗低轨通信卫星组成。相较高轨卫星，低轨卫星具有带宽高、时延低等优势。银河航天国际业务拓展总监黄和平说：“低轨通信卫星应用场景广泛、未来发展可期，这次验证既带动了双方在卫星技术应用领域的交流，也促进了中泰航天领域合作的深化发展。”据黄和平介绍，银河航天计划部署更多低轨通信卫星，在全球推广低轨宽带卫星互联网技术。

作为低轨宽带卫星互联网技术“走出去”的关键一步，中国商业航天公司正通过实践探索，用航天技术助力“一带一路”空间信息走廊建设。

北京邮电大学党委副书记、校长徐坤告诉新华社记者：“此次中国低轨宽带卫星互联网在泰国试验验证，既是我国低轨卫星互联网技术的首次海外应用实践，也为数字技术赋能‘一带一路’高质量发展提供了新的契机，具有重要示范作用。”

徐坤说，从不同国家和地区的文化背景与发展需求出发，运用卫星互联网技术，可进一步提升区域网络建设能力和科技创新水平，从而更好服务当地数字教育、远程医疗、智慧农业、智慧海洋、应急减灾等应用场景，促进产业发展、惠及群众生活。

目前泰国湾的货船与邮轮尚需使用传统高轨卫星提供通信网络服务，泰国北部的部分山区也缺乏网络覆盖，还有泰国雨季易发洪涝灾害，也对网络通信基础设施提出挑战。

“低轨宽带卫星互联网在泰国应用场景非常广阔，我们也致力于学习和研究相关技术。”马汉科理工大学校长帕纳威·普卡亚多说，当未来有一天低轨宽带卫星互联网在泰国得到普及，将在很大程度上改善山区居民能拥有的远程医疗水平，改善偏远地区学生们的远程教育水平。

“与中国商业航天公司的科研合作，既培训了马汉科理工大学的教师与学生，也让我们接触到了低轨通信卫星的前沿技术，希望有一天我们泰国的高校和科研机构也能够研制出和中国一样高水平的低轨通信卫星。”帕纳威说。

（据新华社电 记者王腾、万后德、高博）

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