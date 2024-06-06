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港理大成立电网现代化研究中心

2024年06月06日08:21 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报香港6月5日电  （记者陈然）香港理工大学近日成立电网现代化研究中心，旨在促进电网现代化技术的创新与应用，推动以新能源为主体的新型电力系统构建，助力香港及国家实现碳中和及能源可持续发展的目标。来自香港、澳门及内地35家政府部门、公营机构、研究中心、专业团体、行业协会以及多家大型企业负责人出席活动，涵盖电力及能源、能源管理、微电子、电讯、电机工程及铁路交通运输等行业。

　　香港特区政府环境及生态局局长谢展寰表示，香港致力于2050年前实现碳中和，特区政府已提出四大减碳策略，分别为净零发电、节能绿建、绿色运输和全民减废，积极从源头减低碳排放量。他表示，碳中和之路有赖社会各界共同努力，“期望学术界、工商界和政府部门代表分享真知灼见，深入探讨碳中和及新型电力系统的相关合作，携手推动粤港澳大湾区的可持续发展”。

　　香港理工大学校长滕锦光表示，社会对电网现代化的需求殷切，电网现代化研究中心可望发展为广受国际认可的平台，汇聚和培养全球人才共同开发尖端科技，促进研究成果转化，协助电力能源行业应对挑战。

(责编：李昉、郝孟佳)

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