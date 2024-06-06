林秀琴

学生创作的中文书。

黄瑶芳供图

2024年庆祝中国传统节日春节时，钟艳老师所在学校校长帮助贴春联。

钟 艳供图

一所学校墙上展示的中文高频词汇图。

林秀琴摄

黄瑶芳老师所在学校布置的“中文书展”一角。

黄瑶芳供图

2019年，阿联酋中文教学“百校项目”正式启动。5年来，“百校项目”快速发展。数据显示，截至目前，阿联酋已有171所学校开设中文课程，7.1万名学生学习中文。

5年耕耘发展迅速

让我们把时针拨回至2019年。那一年，阿联酋正式将中文纳入国民教育体系并大规模开展中文教学，中国也开始派遣专家组赴阿联酋开展工作，进行中文教学大纲与课程设计、学年教学计划制定、教材编写、教师培训及测试评估等工作，同时参与课程改革、跨课程融合等工作。

自2020年起，引领“百校项目”向规范化、标准化发展的文件先后出台，如《阿拉伯联合酋长国全国中小学中文课程框架（2020）》于2020年正式颁布实施，这是阿联酋教育部颁布的首部中文教学大纲。该大纲将中文水平设为10个级别，适用于阿联酋公立学校从幼儿园至高中全学段的中文学习者。同年，《中文教学评估指南》发布，引导实施对学习者中文学习效果的持续评估。2021至2022年，阿联酋教育部制定、出台了《中文卓越课程框架》，预示着中文教学将向更高质量发展。2023年，配合《环境可持续性发展跨课程框架》，中文“绿色大课堂”登上阿联酋教育部“环境可持续发展”网页，标志着中文教学开始参与阿联酋基础教育课程的深度融合。

与此同时，中文教学资源开发、建设工作也同步进行。2020年，中阿双方决定共同开发适用于阿联酋学生的中文教材《跨越丝路》。目前，该教材已出版12册，并被正式列入阿联酋教育部课程用书目录。同时，面向幼儿园和小学的课本《手拉手》《你真棒》也正式出版并投入使用。除教材外，阿联酋教育部资源网站先后投入了包括练习册、测试题、教学指南等中文学习、教学资源，满足基本的教学需求。这些资源的开发建设推动“百校项目”迈向更成熟发展阶段。

除上述工作外，“百校项目”在教师培训、文化活动方面也不断发展。2022年，“百校项目两赛一坊”创办。师资培训方面，中阿双方定期举办岗前、岗中培训，2023年还首次举办阿联酋赛区“汉教英雄会”，激发了“百校项目”中文教师为打造高质量中文课堂持续努力的热情。

“有什么困难告诉我”

语言是文化交流的载体，学习彼此语言有助于增进两国人文交流和民心相通。

阿联酋中文教学“百校项目”相关负责人在接受新华社采访时表示，阿联酋教育界鼓励学生学习掌握中文，加深对中国文化的了解。近年来，每年约有400名阿联酋学生参加“汉语桥”比赛，很多学生成绩不俗。中文教学已经为阿联酋培养出一批精通中文的人才，结出的丰硕果实为阿中世代友好夯实了根基。

“百校项目”中文教师钟艳在一所男子高中任教，校长特别支持中文教学。阿联酋中学阶段实施分层教学，设普通班、高级班、精英班3种班型。通常，精英班外语课每周只上一节。这所男子高中的校长则给每个精英班每周设置了两节中文课。不仅如此，他还支持钟艳开展各种课外文化活动，并给予经济上的支持。他常跟钟艳说：“需要买什么，你拿发票来报销就行。”“有什么困难告诉我，我绝对支持！” 2024年庆祝中国传统节日春节，校长承诺所有装饰品给予经济上的支持，这给了钟老师很大鼓舞。

“百校项目”师生普遍表示，中国文化富有魅力，新时代的中国发展成就令人赞叹。他们希望通过教中文、学中文，继续为阿中友好关系发展作贡献。

“老师，我爱你！”

“百校项目”快速发展离不开中文老师的倾情投入和辛苦付出。为了推进中文教学的发展，老师们积极探索，各显神通。

杜蔷薇老师是名多才多艺的中文老师，她擅长乐器，古筝、小提琴、吉他样样都有一手。她的中文课堂不仅书声琅琅，中文歌声也常在教室回荡。她在2022年阿联酋中文教学“百校项目”教师技能大赛中就巧妙地把音乐运用在教学中，斩获了一等奖。

除此之外，杜蔷薇还经常在各类文化活动中一展身手。“很多小朋友好奇地凑了过来……背后的中国文化区展台很酷炫，没来得及仔细看，净陪小孩子们玩儿琴了。访客络绎不绝，看来咱们中国文化就是受欢迎。”杜蔷薇在微信朋友圈分享的国际文化节上演奏古筝的感受，也从侧面印证了用音乐讲述中国故事很受当地民众的欢迎。

许依萍老师常常分享“当老师的简单快乐”，比如带着学生做一本中文书。

阿联酋中文教师工作量较大，每位老师需承担多个班级的教学任务，批改作业的工作量不小。许依萍在开展中文教学的同时，也组织相关文化活动。比如，最近就组织了端午节活动。她分享道：“端午节活动，这是中国文化……有友谊粽、萌萌粽、姐妹粽、奥特曼粽……粽粽有情。”许依萍的快乐感染着学生。学生们常对她说：“老师，我爱你！”

黄瑶芳老师在一所女子高中任教。她想方设法激发学生的学习热情，鼓励学生主动探索学习中文的乐趣，很多学生在中文学习方面取得了可喜的进步。学生们不仅创作出贴近生活、生动有趣的作品，同时也获得了满满的成就感，实现了自我成长与进步。

在阿联酋中文教学领域，这样的故事还有很多，“百校项目”的中文老师和阿联酋学生、同事、家长们正共同创造着“民心相通”的中阿友好故事。

（作者系阿联酋教育部中文专家组成员、首都师范大学副教授）

链 接

日前，中国教育部与阿联酋教育部、阿联酋公立教育机构签署《中华人民共和国教育部与阿拉伯联合酋长国教育部、阿拉伯联合酋长国公立教育机构关于合作开展中文教育的谅解备忘录》（以下简称《备忘录》）。根据《备忘录》，中方将通过选派中文教学专家，协助遴选及培训中文教师，合作研发中文教学资源，开展中文教学质量监测与评估，以及开展人员交流互访等方式，继续配合支持阿联酋中文教学发展。这是继2019年阿联酋将中文正式纳入国民教育体系后，进一步深化中阿中文教育合作的重要举措。

2019年阿联酋中文教学“百校项目”启动以来，中国教育部中外语言交流合作中心与阿联酋教育部、阿联酋公立教育机构、中国驻阿联酋大使馆密切合作，有序扩大开设中文课程的学校规模，逐年提升中文教师的教学质量，共同研制中文教学资源，联合组织学生绘画比赛、中文教师技能大赛和“汉语桥”来华春令营等活动，不断丰富中文教育及人文交流内涵。

（据教育部中外语言交流合作中心微信公众号消息）

延伸阅读

“百校项目”的实施，让阿联酋中文教育进入了快车道，也推动阿联酋中小学中文教学向规范化、专业化方向发展。“百校项目”由小变大，进展顺利，成效显著，正在引领阿联酋中文教学稳步发展。

(责编：李昉、郝孟佳)