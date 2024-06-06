原标题：第七届中华职业教育创新创业大赛全国现场总决赛在山东日照举行

第七届中华职业教育创新创业大赛全国现场总决赛于5月30—31日在山东日照举行。大赛以“职教育工匠·双创筑梦想”为主题，由教育部、人力资源和社会保障部指导，中华职业教育社主办，山东省中华职业教育社、日照市委市政府、日照航海工程职业学院承办。

第七届中华职业教育创新创业大赛得到了各地中华职业教育社和职业院校的广泛关注、热情参与。大赛分校级初赛、省级赛和全国赛三个阶段，全国31个省、自治区、直辖市132所院校的135个优秀项目（中职组45个、高职组45个和本科组45个）进入全国现场总决赛，特别邀请香港和澳门地区职业院校的5个团队参赛，共计140个项目团队参与角逐。参赛项目涉及农林、畜牧、食品及相关产业类、文化创意、机械能源、电子信息、生物医药等十多个领域。经评定，成都市技师学院“可装配式便携柔性真空吸盘”等项目获得中职组一等奖，太原旅游职业学院“晋工巧作—古建筑榫卯模型”等项目获得高职组一等奖，广州软件学院“芯测——引领闪存芯片测试产线自动化升级”等项目获得本科组一等奖。

全国人大常委会副委员长、中华职业教育社理事长郝明金在闭幕式讲话中指出，职业教育与经济社会、产业发展联系十分紧密，开展创新创业教育是职业教育的应有之义，勇于创新创业也是广大职业院校学生的特色，要保护好、开展好职业院校学生的创新创业活动。

他希望，青年学子要用党的科学理论武装头脑，增强素质本领，勇做实现伟大复兴中国梦的主人翁、建设者，珍惜学习机会，锤炼过硬本领，增强创新创业意识，在实践锻炼中磨砺坚韧品格，在奉献祖国中成长成才，争做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年，奋力书写为实现中国式现代化担当作为的青春篇章。职业院校要坚持立德树人，善做高素质技术技能人才的引路人、培养者，要坚持社会主义办学方向，扎根中国大地办教育，坚定走中国特色职业教育发展之路；要坚持办好人民满意的职业教育理念，教育引导广大学生德技并修，着力培养更多高素质的技术技能人才。

总决赛期间还举行了大赛项目成果转化、校企合作、就业实习、日照市产业项目等多个领域多个项目签约仪式，举办了中华职业教育创新创业成果展。闭幕式上，本届大赛专家委员会主任张立强对大赛进行了点评，杭州安恒信息技术有限公司董事长范渊、青岛特锐德电气股份有限公司董事长于德翔等企业家分享了创新创业经验。

中华职业教育创新创业大赛是中华职业教育社重要品牌项目之一，是立足自身优势，积极响应党和政府关于加快实施创新驱动发展战略，服务国家发展大局，促进现代职业教育发展，面向职业院校学生的全国性大赛。大赛涵盖技工、技师院校以及中职、高职和职业本科层次，实现了职业教育阶段全覆盖。大赛先后在湖南、福建、安徽、重庆、广西、四川成功举办，来自全国各职业院校800余个项目，3000余名师生参加了历届全国现场总决赛，项目涵盖现代农业、装备制造业等多个产业领域。在大赛的带动下，职业院校学生创新创业实践能力显著增强，达到了“以赛促学、以赛促教、以赛促创”的目的。

中华职业教育社是中国共产党领导的具有“统战性、教育性、民间性”的群众团体，主要由教育界、经济界、科技界从事和关心支持职业教育的人士组成，是党和政府联系和团结职业教育界和民办教育界人士的桥梁和纽带，是党和政府推进统一战线和职业教育工作的重要力量。中华职业教育社由我国著名教育家、爱国民主人士黄炎培联合蔡元培、梁启超、张謇、宋汉章等社会知名人士于1917年5月6日在上海发起成立，迄今已107年。当前，中华职业教育社的主要任务是：开展对职业教育界、民办教育界人士的团结引导、协调关系；开展职业教育、民办教育的调查研究，发挥职业教育第三方评价职能，积极建言献策；以职业教育为主要手段，开展社会服务，促进产教融合；开展国际（特别是“一带一路”）及港、澳、台职业教育交流合作。主要品牌项目有黄炎培职业教育奖、中华职业教育创新创业大赛、“一带一路”职业教育国际论坛、职业教育与城市发展高层对话会、黄炎培职业教育思想研究会学术年会、“最美职校生”宣传活动、职业教育品牌建设研讨会、海峡两岸职业教育论坛、台湾大学生研习营等。

(责编：李昉、李依环)