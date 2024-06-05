人民网北京6月5日电 （记者孙竞）今年，中国矿业大学迎来建校115周年。百十五载薪火相传，砥砺奋进共谱新篇。日前，中国矿业大学庆祝建校115周年创新发展大会在该校南湖校区举行。

大会现场。中国矿业大学供图

中国矿业大学校长宋学锋在报告中回顾了学校115年来的办学历史和奋斗之路，总结了学校开启创建能源资源特色世界一流大学新征程5年来取得的成就。宋学锋表示，在中国式现代化新征程上，作为行业特色高等教育国家队，如何定位矿大所处的方位与坐标，审视矿大人的使命与责任，更好地服务新质生产力发展，是学校和每一个矿大人必须直面并回答的重大课题。

大会上，徐州市与中国矿业大学举行新一轮共建协议签约仪式。徐州市委副书记、市长王剑锋表示，矿大搬迁徐州46年来，与徐州携手并肩、双向奔赴，助推徐州从资源型城市向产业强市大步迈进，形成了校地融合发展的命运共同体。未来，将进一步完善校地合作机制，尽最大努力为学校发展做好全方位保障，打造名校名城融合发展的典范。

在主旨报告环节，国家最高科学技术奖获得者、中国工程院院士钱七虎作了题为《土木工程学科的伟大、飞跃和转型》的报告。中国工程院院士、矿大校友陈清泉作了题为《涵养科学精神，领悟工程哲学，科学世界无限可能——能源革命与汽车革命新征程》的报告。

中国工程院院士、中国矿业大学原校长、深地工程智能建造与健康运维全国重点实验室主任谢和平在报告中回顾了在矿大学习、工作和成长的难忘经历，表达了对母校的悉心培养的感恩之情。中国工程院院士、中国矿业大学学术委员会主任赵跃民在报告中谈到，学校将围绕服务国家能源革命战略，引领煤炭行业转型升级，培育能源资源新兴和未来产业，服务地方社会经济发展，加快建设能源资源特色世界一流大学。

中国矿业大学党委书记刘波表示，每一年的校庆，既是学校回顾传统、总结经验的重要时刻，也是学校凝心聚力、改革创新的新起点。学校将牢牢把握教育的政治属性、战略属性、民生属性，扎实推进教育、科技、人才融合发展、良性循环，不断增强服务新质生产力发展和高质量发展的责任感和使命感，以更加自信的担当、更加昂扬的姿态、更加坚定的步伐，加快推进能源资源特色世界一流大学建设，努力为强国建设、民族复兴作出矿大人新的更大贡献。

据悉，此次校庆主题为“开放、创新、共赢”，校庆期间校级层面举办主要活动6场，校院两级开展的学术科研和文体活动及校友专题活动共40余场，各类活动精彩纷呈，海内外矿大人以多种形式为母校送上了真挚的祝福与期许。

(责编：李昉、熊旭)