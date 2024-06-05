中国人民大学党委书记 张东刚

大力弘扬教育家精神·笔谈

教育是国之大计，教师是教育发展的第一资源。无论是建设世界一流的中国特色社会主义大学，还是培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，都离不开一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。习近平总书记在第39个教师节前夕首次提出中国特有的教育家精神，以更高站位、更高标准为新时代教师队伍建设指路引航、举旗定向，为实施“强国必先强教、强教必先强师”的战略蓝图提供了根本遵循，为加快建设教育强国、凝聚教师强大合力提供了思想引领。中国人民大学深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，牢牢把握教师队伍建设这一基础性工作，激励广大教师树立“躬耕教坛、强国有我”的志向和抱负，在大力弘扬践行教育家精神上当先锋、作示范、走前列。

以深刻领悟为基础，牢牢把握中国特有的教育家精神的内涵要义。教育家精神的提出是对新时代我国教师队伍建设规律性认识的发展与深化，是习近平总书记关于教师队伍建设重要指示批示的最新原创性成果。要坚持好运用好“六个必须坚持”和“两个结合”的科学方法，深刻体悟其历史穿透力、道德感召力、价值引领力、实践驱动力。中国人民大学坚持抓好学习宣传，第一时间召开学校党委理论学习中心组专题学习会并整体部署学习贯彻工作，组织各学院党委理论学习中心组、教师党支部等开展全覆盖学习，力求把重要指示精神讲透、把学习贯彻要求讲准；抓牢研究阐释，学校党委书记、校长带头在主流媒体发表专题理论文章，习近平新时代中国特色社会主义思想研究院等机构开展专题研究，广大教师结合学科专业进行阐释，持续掀起学思践悟热潮；抓实同学共研，举办高等教育教师队伍弘扬践行教育家精神研讨会等，牵头发起成立全国教师发展联盟，凝聚起投身教育强国建设的教师合力。

以统筹推进为抓手，牢牢把握弘扬践行教育家精神的前进方向。作为中国共产党创办的第一所新型正规大学，“党办的大学让党放心，人民的大学不负人民”是中国人民大学不变的精神品格，学校教师队伍既有以吴玉章、成仿吾老校长为代表的一批红色教育家，又有以“人民教育家”卫兴华、高铭暄教授为代表的一批“大先生”。中国人民大学牢记嘱托、珍惜荣光，将教师队伍建设作为基础性工作系统推进。坚持党的领导，成立党委教师工作委员会，优化党委教师工作部、人才工作领导小组办公室等单位职能设置，充分发挥党委和各级党组织在教师队伍建设中管方向、谋大局、抓关键的作用；加强系统谋划，召开新时代人才工作会议，深入实施《新时代人才工作高质量发展意见20条》；擦亮精神底色，编撰出版《吴玉章全集》，举办吴玉章教育思想研讨会、高铭暄教育思想研讨会，建设“吴玉章故居陈列馆”“高铭暄学术馆”等教育基地，发挥国家一级教授、吴玉章高级讲席教授的示范引领作用，多措并举引导教师赓续红色血脉、屹立时代潮头。

以教育引导为关键，牢牢把握涵育“经师”和“人师”统一者的光荣使命。教育家精神从教师所处的社会关系和肩负的使命职责出发，对教育家应具有的品格、素养、价值观念等进行了全面阐释，深刻回答了新时代需要什么样的教师队伍来立教兴教、育人育才。中国人民大学引导激励人大教师爱党爱国、厚德修身、严谨治学、甘当人梯，突出师德师风第一标准，制定进一步压实学院教师思想政治和师德师风直接责任的实施办法，面向青年教师开展“红色之路”“读懂中国”等主题实践活动，自觉以德立身、以德立学，做学生为学、为事、为人的“大先生”；以立德树人为本，引导教师深刻认识自身的第一职责，以学生为本，乐于从教、精于从教，做学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人；以强国复兴为任，扎根中国大地，坚持理论与实践相结合，坚持继承弘扬中华优秀传统文化，坚持瞄准国家战略需求，站在知识创新、理论创新、方法创新最前沿，以回答中国之问、世界之问、人民之问、时代之问为学术己任。

以健全保障为支撑，牢牢把握打造重要人才中心的重大任务。弘扬践行教育家精神，需要构建完善的高校教师发展保障体系，持续增强人才政策配套供给。中国人民大学把弘扬教育家精神同构筑人才中心和创新高地的重大任务贯通融合，着力为各类人才打造大有可为、大有作为的发展环境。重塑人才体系，系统实施职称评审和岗位聘用等体制机制改革，制定校院两级人才发展规划，系统规划三大岗位体系，统筹实施战略人才梯队构建四大工程，整体搭建起覆盖多个层次的全链条人才成长通道；创新评价改革，坚持多维度评价人才贡献，构建涵盖多类型成果认定方式的人才综合评价指标体系，推动人才评价向重视原创性贡献转变，鼓励教师做好基础性教学工作，突出科研工作的社会服务属性；优化资源保障，搭建以“以才引才”“以会引才”“就地引才”等为支撑的立体化引才聚才网络，进一步完善荣誉表彰体系、科研绩效奖励体系、薪酬制度体系，为教师安心热心舒心从教提供坚强保障。

(责编：郝孟佳、熊旭)