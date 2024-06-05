2024年全国高考即将拉开帷幕，广大学子将走进考场，为梦想而战。人民网推出“助梦高考生 校长有话说”系列报道，邀请多所“双一流”高校书记、校长为高考学子送上寄语，鼓励大家以青春最美的姿态，勇毅前行。 那些不断进取的岁月，是记忆浅滩上的粼粼波光，是长夜里的漫漫星辰。乾坤未定，静待东风；天地辽阔，一往无前。愿学子们无畏高考，踏浪前行，加油！

人民网北京6月5日电 （记者李依环）“心所致，梦必达。我谨代表北京联合大学全体师生，祝愿同学们在这最好的年华，心中有理想，笔端有力量。”2024年全国高考即将拉开大幕之际，北京联合大学党委书记楚国清通过人民网向全体考生送上温情寄语。

楚国清介绍，北京联合大学是一所北京市高水平应用型大学，也是北京市最大的市属综合性大学。学校目前拥有63个招生本科专业，其中国家级一流本科专业建设点12个、北京市级一流本科专业建设点22个、近20个本科专业进入全国排名前20%。

对于未来发展规划，他表示，“十四五”期间，北京联合大学将全面实施“学术立校、人才强校、开放兴校、文化润校”四大战略，结合学科布局及综合性大学特征，促进高水平应用型大学内涵式发展和核心能力提升，培养适应国家，特别是首都经济社会发展需要的高素质应用型创新人才，为把学校全面建设成为国际知名、国内一流的高水平应用型大学而努力奋斗。

“青春须早为，岂能长少年。高考是人生征途中最激动人心的驿站之一，它让你的人生如诗如歌，让你的梦想如花如虹，让你拥有更大的施展雄心壮志的舞台，让你登上一座座风光无限的高峰。”楚国清表示，未来的路还很长，真心期待即将踏上新征程的同学们，不空想、不浮夸，踏踏实实地对待自己的学习与生活，积跬步而致千里，积小流而成江海。

“诚挚祝愿你们在即将到来的2024年高考中，挥墨征战，攀宫折桂，誓圆大学梦想；鲜衣怒马，不负韶华，奔赴星辰大海。期待金秋九月，与各位相聚北京联大，共创美好未来！”楚国清寄语道。

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