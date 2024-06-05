人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

北京市海淀区举行推进全国中小学劳动教育实验区建设现场会

2024年06月05日09:16 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京6月5日电 （记者李依环）北京市海淀区推进全国中小学劳动教育实验区建设现场会日前举行，来自北京、天津、四川成都等多地中小学劳动教育实验区代表参会。

北京市海淀区人民政府党组成员、副区长武凯表示，研讨会的召开，是促进海淀建设高质量劳动教育体系的一个动力源泉。面向未来，海淀区将用好区内外的优质教育资源，持续推动理念创新、方法创新和载体创新，积极推进智能化系统技术在“科技+劳动教育”中的垂直应用，利用科技赋能让学生获得更多的知识和智慧，为建设全国中小学劳动教育实验区贡献力量。

会上，北京市海淀区教育委员会副主任赵霞作《海淀区全面推进“全国中小学劳动教育实验区”建设工作报告》。赵霞提出，作为全国中小学劳动教育实验区，要从战略高度正确认识新时代劳动教育高质量发展方向定位；从实践广度拓展新时代中小学劳动教育高质量发展的方法路径；从未来发展创新新时代劳动教育高质量发展的体系范式，扎实推进劳动教育各项工作。

据悉，本次会议主会场设在北京市育英学校，同期设置两个分会场。在中国科学院力学研究所分会场，志愿者团队带领嘉宾参观了钱学森、郭永怀塑像及科学家办公室、中国科学院弘扬科学家精神示范基地和力学所科普展馆。在中国农业科学院蔬菜花卉研究所分会场，与会人员观摩了由中国农业科学院附属小学学生和北京交通大学附属中学学生参与的现代农业种植实践活动。

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部