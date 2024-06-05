人民网北京6月5日电 （记者李依环）北京市海淀区推进全国中小学劳动教育实验区建设现场会日前举行，来自北京、天津、四川成都等多地中小学劳动教育实验区代表参会。

北京市海淀区人民政府党组成员、副区长武凯表示，研讨会的召开，是促进海淀建设高质量劳动教育体系的一个动力源泉。面向未来，海淀区将用好区内外的优质教育资源，持续推动理念创新、方法创新和载体创新，积极推进智能化系统技术在“科技+劳动教育”中的垂直应用，利用科技赋能让学生获得更多的知识和智慧，为建设全国中小学劳动教育实验区贡献力量。

会上，北京市海淀区教育委员会副主任赵霞作《海淀区全面推进“全国中小学劳动教育实验区”建设工作报告》。赵霞提出，作为全国中小学劳动教育实验区，要从战略高度正确认识新时代劳动教育高质量发展方向定位；从实践广度拓展新时代中小学劳动教育高质量发展的方法路径；从未来发展创新新时代劳动教育高质量发展的体系范式，扎实推进劳动教育各项工作。

据悉，本次会议主会场设在北京市育英学校，同期设置两个分会场。在中国科学院力学研究所分会场，志愿者团队带领嘉宾参观了钱学森、郭永怀塑像及科学家办公室、中国科学院弘扬科学家精神示范基地和力学所科普展馆。在中国农业科学院蔬菜花卉研究所分会场，与会人员观摩了由中国农业科学院附属小学学生和北京交通大学附属中学学生参与的现代农业种植实践活动。

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