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基础教育“规范管理年”行动开展

2024年05月18日06:50 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京5月17日电  （记者吴月）近日，教育部办公厅印发《关于开展基础教育“规范管理年”行动的通知》，部署开展基础教育“规范管理年”行动。

　　在工作目标方面，通知要求，进一步增强基础教育战线干部队伍和广大教师、教研员的政治意识、法律意识、规矩意识，进一步清理整治基础教育领域存在的违法违规、违背教育规律和教育功利化短视化行为，进一步建立健全依法管理、从严管理、规范管理的长效机制，进一步提高学校管理能力和教书育人水平，进一步提升人民群众对基础教育的满意度、获得感。

　　通知明确了“三项规范整治重点”和“十二条负面清单”，要求重点规范整治安全底线失守、日常管理失序和师德师风失范等三方面问题。

　　基础教育规范管理负面清单主要包括：严禁出现反党反社会主义、歪曲历史、美化侵略等错误言行；严禁校园内发生以多欺少、以强凌弱、以大欺小等学生欺凌行为，或教师漠视、纵容学生欺凌行为；严禁义务教育学校组织以选拔生源为目的的各类考试，或采用各类竞赛证书等作为招生依据；严禁学校违反规定提前开学、延迟放假，利用节假日、寒暑假组织学生集体补课；严禁违反国家规定的学生睡眠时间安排学生作息，或以各种方式挤占学生“课间十分钟”休息；严禁违反国家课程方案规定，随意调整、增减课程，挤占德育、体育、美育、劳动教育、综合实践活动课时；严禁布置超过教育行政部门规定总量和时长的作业，或布置重复性和惩罚性作业；等等。

　　在健全工作机制方面，通知要求建立声誉评价制度，如实记录各地教育部门和学校的不规范办学治校行为，作为学校、教师各类评优评先和表彰奖励的重要参考；建立能力提升制度，建立一批中小学幼儿园规范办学基地校，有序组织书记、校（园）长到基地校跟岗研修，加强规范办学专门培训。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月18日 06 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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