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广西沿海遭遇强降雨 多所学校停课

2024年05月11日09:27 | 来源：中国新闻网
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原标题：广西沿海遭遇强降雨 多所学校停课

5月10日凌晨，广西沿海遭遇强降雨，钦州城区多处积涝，当地气象部门持续发布暴雨红色预警信号，多所学校受暴雨影响停课。

5月10日，广西沿海遭遇强降雨。图为钦州市民众在积涝中出行。陆敏 摄

5月10日，广西沿海遭遇强降雨。图为钦州市民众在积涝中出行。陆敏 摄

当天7时11分，在钦州市钦北区农垦冷冻厂路口，一名民众因内涝被困车顶。钦州市消防救援支队立即调派子材消防救援站，1个抢险编队、2辆消防车、2艘橡皮艇、10名消防救援人员赶赴现场救援。7时45分，被困人员被成功转移疏散至安全区域，无人员伤亡。

5月10日，广西沿海遭遇强降雨。图为钦州市城区多处积涝。陆敏 摄

5月10日，广西沿海遭遇强降雨。图为钦州市城区多处积涝。陆敏 摄

钦州气象台10日上午9时发布强降雨实况和预报：过去1小时钦州城区、钦南区大番坡、尖山、龙门港、康熙岭、犀牛脚、沙埠出现20-94毫米降雨。受强降雨云团影响，预计未来3小时钦州城区、钦南区大番坡、尖山、龙门港、康熙岭、犀牛脚、沙埠、东场、那丽、久隆、那思、那彭有30-60毫米、局地80毫米以上强降雨，山洪地质灾害和城乡积涝风险很大，请加强防范。

与钦州市相邻的防城港市亦下起暴雨。防城港市气象台10日9时37分将暴雨橙色预警信号提升为红色：过去2小时该市港口王府街道已出现108毫米左右强降雨，目前强降雨云团位于防城江山到港口光坡一带，并向东北方向移动，预计未来3小时港口城区、中心区、王府街道、光坡仍有50-80毫米的降雨，并伴有雷电及大风。

5月10日，广西沿海遭遇强降雨。图为钦州市城区多处积涝。陆敏 摄

5月10日，广西沿海遭遇强降雨。图为钦州市城区多处积涝。陆敏 摄

气象部门预计，未来三天广西仍多降雨，局地有暴雨到大暴雨并伴有雷暴大风、冰雹等强对流天气，极易发生城乡积涝、山洪、地质等次生灾害，建议民众做好灾害防御。(翟李强)

(责编：郝孟佳、李依环)

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