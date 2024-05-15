原标题：袁道先科学家精神教育基地 在西南大学揭牌

5月上旬，记者获悉，袁道先科学家精神教育基地揭牌暨宣讲团成立仪式日前在西南大学举行。中国科学院院士袁道先与西南大学党委书记张卫国共同为基地揭牌，袁道先为宣讲团授旗并颁发聘书。

今年91岁高龄的袁道先，是国际著名的地质学家、水文地质学家、岩溶学家，也是我国岩溶地质领域的第一位院士。他一生致力于钻研岩溶地貌（又称喀斯特地貌），开创了岩溶动力学理论，使中国岩溶研究位居国际前沿。

自2001年被引进到西南大学以来，袁道先着力培育以岩溶动力学为研究核心的学术梯队，帮助学校成功申请到重庆市高校第一个自然地理博士点和自然地理博士后流动站，为学科建设作出突出贡献。

基地由喀斯特科普展览场馆、喀斯特野外观测研究站组成，涵盖西南大学天文地质馆、西南大学地理文化园、金佛山国家野外科学观测研究站等基地单元，建筑面积约5000平方米。2023年，袁道先科学家精神教育基地成功获批全国科学家精神教育基地。

为推动科学家精神教育与思想政治教育更好地结合，袁道先科学家精神教育基地组建了一支由22名西南大学以及附属中小学教师和学生组成的基地宣讲团。

袁道先表示，希望基地能够发挥优势，培养青少年的科学家精神。宣讲团成员能够加强理论基础学习，推动科学家精神宣讲走深走实，以更加丰富、新颖的形式讲好新时代科学家故事。他勉励青年科研人员要保持好奇心，有实实在在的工作本领，善于观察自然现象，了解其内生规律，善于把这些观察总结为成果，为社会作出更大贡献。

据了解，下一步，西南大学将充分发挥袁道先科学家精神教育基地的主阵地作用，精心开展科学家精神宣讲活动，积极推动科学家精神进校园、进课堂、进头脑。

（记者 雍黎）

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