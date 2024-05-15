原标题：【光明论坛】打造思政金课 让青少年爱上“真理的味道”

党的十八大以来，党中央始终坚持把学校思政课建设放在教育工作的重要位置，党对思政课建设的领导全面加强，思政课发展环境和整体生态发生全局性、根本性转变。近日，习近平总书记对学校思政课建设作出重要指示，深刻回答了学校思政课建设一系列根本性的重大理论和实践问题，为新时代学校思政课建设指明了前进方向、提供了根本遵循。

对于高校而言，办好思政课与创建“双一流”进而助力教育强国建设密切相关。作为落实立德树人根本任务的关键课程，思政课建设是高校走新路、开新局、创一流的题中应有之义。办学治校育人，首在立德，也难在立德。思政课不单单是一门通识课、理论课，更是锤炼品格、塑造精神的重要课堂，其目的和作用是把正确的思想传授给广大青少年。在这个意义上，思政课建设事关中国特色社会主义事业后继有人，事关实现中华民族伟大复兴的中国梦。

因时而进方能因势而新，思政课建设要向改革创新要活力。人的思想千差万别，特别是青少年正处于人生的“拔节孕穗期”，思维进入最活跃状态。思政课建设唯有跟进适应青少年的思想行为特点，不断增强思想性、理论性和亲和力、针对性，才能起到春风化雨、润物无声的作用。人的思想成长成熟遵循“行是知之始，知是行之成”的特有规律，因而思政课不能简单地采取“你讲我听”或者背记要点、推理演算那套教学方法，而是要注重在实践中习得、在情境中内化。比如通过志愿服务、社会调研、实地参观等形式，推进思政小课堂和社会大课堂相互结合，让学生们走进社会、关注现实，在火热的社会实践中增强对党和国家事业的支持与认同。广泛采取案例式教学、探究式教学、体验式教学、互动式教学、专题式教学、分众式教学等多种方式，让思政课“活起来”、正能量“火起来”。此外，通过信息化手段提升教学效果，也是近年来思政课建设的重要方向。思政课的改革创新，说到底是让教育回归本质，按照其内在规律办事。实践表明，只有充分尊重学生的需求偏好和心理特点，以更加符合认知规律的方式授课施教，才能确保思政金课触动心灵、取得实效。

思政课的本质是讲道理，难点在于把道理讲深、讲透、讲活。马克思曾说：“理论只要说服人，就能掌握群众；而理论只要彻底，就能说服人。”语言是表达思想、传递观念的载体和桥梁。恰当运用话语表达，事关思政课的质量效益。思政课教学应当坚持以理服人、以情感人、以文化人。面对纷繁复杂的社会现象，当代青少年不仅想要了解“是什么”，而且特别关注“为什么”。这对思政课建设提出了明确的要求、现实的考验。讲好大道理，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，不仅能让青少年学生从当代中国马克思主义中汲取世界观和方法论，也能让思政课建设与党的创新理论武装同步推进；坚持原则性，强调讲道理必须旗帜鲜明，绝不能含糊其词、态度暧昧、模棱两可，不仅要及时回应学生的内心困惑与现实关切，而且要从思想观念上扣好人生的扣子。浇花浇根，育人育心。思政课把道理讲到点子上、讲进心坎里，青少年学生自然会爱上“真理的味道”。

办好思政课，关键在教师。思政课建设要有新气象新作为，离不开思政课教师这个主体力量的作用发挥。思政课的学术深度、广度和学术含金量不亚于任何一门哲学社会科学，因而必须加强思政课教师的专业训练，在把好入口关的基础上，定期开展集中备课、教学示范、研讨培训，掀起“比学赶帮超”热潮，站在知识发展前沿，强化思政课教学的学理基础和学术支撑，蓄积传道授业解惑的能力和底气。调动思政课教师的积极性、主动性、创造性必须增强教师的职业认同感、荣誉感、责任感，因而需要进一步完善思政课教师评价机制，坚决克服“五唯”顽瘴痼疾，严格落实薪酬待遇等服务保障政策，不断提高岗位吸引力。加强思政课教师队伍建设，要把师德师风突出出来，作为评价思政课教师素质的第一标准，引导思政课教师坚持教书育人和自我修养相结合，做到以德立身、以德立学、以德施教，严守师德底线，努力成为学生完善人格、掌握知识、奉献社会的引路人。

开创新时代思政教育新局面，是强国建设、民族复兴的需要，是为党育人、为国育才的担当。各级各类学校都要全面落实立德树人根本任务，用思政金课燃起信念的灯、照亮前行的路，让“真理的味道”浸润青少年心田，努力培养更多让党放心、爱国奉献、担当民族复兴重任的时代新人。

（作者：杜鹏 张静，均系北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员）

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