原标题：天津大学面向高中生开设先修课

5月初，记者获悉，“引力计划—天津大学创新人才培养基地”日前落地天津一中。40余名高中生走进天津大学，在学校医学院开启先修课学习。

天津大学医学院副院长刘秀云为学生讲授了先修课。她从医学发展史讲起，介绍了外科手术的三大基石及现代医疗仪器在不同疾病诊断中的作用，分享了当前神经科学领域面临的瓶颈以及天津大学在脑机交互领域的最新进展。

当天，举行了“引力计划—天津大学创新人才培养基地”001号授牌仪式。据了解，天津大学建立该基地的初衷是，以“平等互惠、合作共赢、质量优先、共谋发展”为原则，加强与中学的交流合作。天津大学创新设置先修课程供中学生选择学习，与中学共同研究人才培养途径。

天津大学招生办公室主任李磊介绍，学校长期致力于推动“大中衔接”人才培养工作，持续为中学生提供近距离感受大学学术氛围和接触前沿技术的机会。作为登峰计划首批合作高校，天津大学累计举办16个重点实验室开放活动，吸引超2000名学生参与，得到全国168所中学认可。同时，天津大学作为“中学生英才计划”实施高校，每年从天津市各中学选拔优秀学生，积极为国家培养科技创新后备人才。

（记者 陈曦 通讯员 焦德芳）

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