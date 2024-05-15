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山西出台基本公共教育服务均等化方案

2024年05月15日08:34 | 来源：科技日报
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原标题：山西出台　　基本公共教育服务均等化方案

5月上旬，记者从山西省教育厅获悉，为加快推进山西省基本公共教育服务均等化，构建优质均衡的基本公共教育服务体系，山西省日前出台《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的实施方案》（以下简称《实施方案》）。

《实施方案》提出，到2025年，山西进一步健全推进机制，扩大义务教育优质学位供给，在各地加快办好条件较优、质量较高、群众满意的“家门口”优质学校。到2027年，山西初步建立适应新型城镇化发展和学龄人口变化趋势的优质均衡基本公共教育服务体系，使学位供给总量进一步扩大，均等化水平明显提高。到2035年，山西所有县（市、区）域义务教育实现优质均衡，市域义务教育优质均衡发展水平显著提升，适龄学生享有公平优质的基本公共教育服务。

在大力推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化方面，《实施方案》提出强化区域协调发展、加快学校标准化建设、加强师资队伍建设、有序推进义务教育优质均衡创建工作等要求。

 （记者韩荣）

(责编：郝孟佳、李昉)

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