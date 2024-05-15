本报广州5月14日电 （记者姜晓丹）为切实减轻中小学教师非教育教学负担，广东省委教育工作领导小组办公室近日发布专项整治工作通知（以下简称“通知”），结合广东实际作出具体部署，规范社会事务进校园，为中小学教师减负，打造全流程监管闭环。

通知要求，系统梳理社会事务进校园的有关情况和政策依据，制定社会事务进校园准入标准；建立健全社会事务进校园审批报备制度、白名单制度并严控社会事务进校园总量；明确规范进校园社会事务过程管理，提升进校园活动质量；开展全流程监管，建立健全长效机制，常态化规范社会事务进校园工作。

广东将分级设立投诉举报热线和邮箱，形成省、市、县三级社会事务进校园白名单并向社会公布，明确监测、举报、核查等机制。省委教育工作领导小组办公室将会同有关部门常态化开展明察暗访，对工作落实不力的地区予以通报曝光，切实减轻中小学教师非教育教学负担，让教师潜心、静心、舒心从教。

通知明确，要持续推进专项整治工作走深走实，坚持教师减负与教育教学提质增效相统一，把专项整治行动与推进基础教育高质量发展相结合，以师生满意度检验专项整治成效。

《 人民日报 》（ 2024年05月15日 12 版）

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